Pide REC al gabinete estatal realizar el presupuesto 2023 sin demora y de forma eficiente 

Durante la reunión de gabinete el gobernador Rutilio Escandón Cadenas afirmó que tras la tormenta tropical Karl en la zona Norte del estado, se revisan casa por casa los daños ocasionados y el número de familias afectadas, de las cuales, hasta el momento se tiene un registro de 5 mil 183, lo que representa más de 22 mil personas.

Luego de agradecer el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en estas tareas de prevención y auxilio, Escandón Cadenas señaló que este miércoles entrará el frente frío No. 5 y permanecerá el jueves, el cual vendrá con mucha lluvia, por lo que refrendó el llamado a seguir cuidándose y atender las medidas preventivas.

Del mismo modo, convocó al pueblo chiapaneco a vacunarse contra la influenza y el COVID-19, ya que son enfermedades respiratorias delicadas y está por entrar el invierno; aseguró que se cuenta con suficientes vacunas para dar esta protección a las y los chiapanecos.

En el encuentro con sus colaboradoras y colaboradores, el jefe del Ejecutivo estatal también fue enfático al solicitarles que no se demoren al organizar de forma eficiente el presupuesto de 2023 y mantenerse en contacto con la Secretaría de Hacienda con el objetivo de hacer frente a las necesidades del estado: “No lo dejemos para mañana porque peso que se pierde por no probar de manera correcta el gasto, es dinero que ya no vuelve a Chiapas”.





En la reunión de gabinete se revisaron los daños ocasionados y el número de familias afectadas / Foto: Gobierno de Chiapas





Tas informar sobre las tareas que se han emprendido ante la emergencia ocurrida por “Karl”, Luis Manuel García Moreno apuntó que se gestiona ante la Federación las declaratorias de desastre por lluvia severa e inundación pluvial y fluvial, pues la tormenta dejó afectaciones en los municipios de Pichucalco, Ixtacomitán, Ostuacán, Chapultenango, Juárez, Reforma y Sunuapa. Aseveró que continúa el apoyo a las familias y se trabaja en colaboración con los tres órdenes de gobierno y la sociedad.

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, detalló las acciones en la vacunación contra COVID-19 e influenza, así como la instalación de consultorios médicos en los distintos albergues habilitados en la atención a las y los damnificados por la tormenta tropical “Karl”. Asimismo, habló del esfuerzo comprometido del área de vectores, que visita casa por casa para llevar acciones de fumigación.

Finalmente, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, resaltó que se dará a conocer la información de las cifras del presupuesto de 2023, por lo que pidió a las y los titulares y organismos públicos trabajar con base en dichos datos, junto con las o los jefes de departamentos financieros, con el propósito de que se tenga un orden y se priorice el presupuesto público.