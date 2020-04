Piden a ciudadanos que regresen a Malpaso mantenerse en casa 14 días

Mezcalapa. - Autoridades de salud y de Protección Civil han iniciado una campaña para aquellos oriundos de este municipio que estaban en otros lados y han comenzado a regresar a su tierra natal, pidiéndoles que se encierren 14 días en sus hogares, como medida precautoria.

Los esfuerzos por evitar el contagio del covid 19 en esta localidad continúan, a tal grado que se siguen llevando a cabo los operativos de prevención en las entradas de la ciudad, sin embargo lograron visualizar que hay personas de este municipio que estuvieron en otros poblados del país y que están volviendo a casa, por lo que han solicitado que se resguarden en sus hogares.

¡No hay que temer! #QuédateEnCasa, sigue las recomendaciones de @SusanaDistancia y procura a las personas adultas mayores 👵🏼👴🏼. Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. pic.twitter.com/oTJKKGusVj — SALUD México (@SSalud_mx) April 9, 2020

Con la leyenda de sé responsable, las autoridades de salud y de emergencia han pedido a los viajantes que regresan que eviten salir a la calle y que se mantengan resguardados 14 días a partir de su regreso, esto a fin de evitar cualquier riesgo de contagio con pobladores de la localidad.

"No importa si en su regreso se sienten en perfecto estado de salud y no presentan ningún síntoma, pues recordemos que las primeras señales en el cuerpo aparecen hasta los 14 días después de haber contraído el virus, por lo cual es necesario que los ciudadanos que regresan hagan un bien al pueblo y no salgan de sus hogares, y convivan lo menos posible con otras personas, esto como una medida preventiva de salud en el que se quiere evitar un contagio masivo.", explicaron autoridades.

Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo #COVID19 | 7 de abril de 2020



➡ https://t.co/zmnLBaFuyt pic.twitter.com/Iklpy4csME — SALUD México (@SSalud_mx) April 8, 2020

Para ello se ha colocado una lona grande en el palacio municipal en donde se hace dicha invitación, además de crear más publicidades en los diferentes barrios, esperando que quienes regresan sean responsables y sigan las medidas impuestas por las autoridades de salud de esta localidad.

