Piden atención por ecocidio en la comunidad Emiliano Zapata de Cahlchihuitán

San Cristóbal de Las Casas.- Pobladores de la comunidad Emiliano Zapata, del municipio de San Pablo Chalchihuitán, urgieron a las instancias de gobiernos, así como a la Diputada Local, Patricia Mass Lazos, se tomen cartas en el asunto por la quema de 28 hectáreas que se presentaron desde el pasado 4 de abril entre los límites de este lugar con San Pedro Chenalhó.

“No quieren tomar en cuenta lo que se está suscitando, es indignante para nosotros, ya presentamos las propuestas ante la Secretaria de Gobierno, ojala y cumpla el licenciado Leonel (coordinador de Delegados de Gobierno) de atendernos el lunes (13 de abril)”, dijo el Comisariado de Bienes Comunales de dicha comunidad.

¿Sabías qué?

9 de cada 10 #IncendiosForestales en el país, son provocados ocasional o accidentalmente por las personas.#NoALaQuema#EvitaSanciones



¡Reporta emergencias al 911!@rutilioescandon @LuisMaGaMo @CNPC_MX @FGEChiapas @SemahnChiapas @CONAFOR @CONANP_mx pic.twitter.com/t5wydeC1vj — Protección Civil Chiapas (@pcivilchiapas) April 13, 2020

En conferencia de prensa, aseguró que han solicitado al Delegado de Gobierno en esta región acuda al lugar y les contesta “que no puede porque tiene otras cosas que hacer y hasta el momento no ha venido absolutamente nadie”.

Los más de 600 pobladores de Emiliano Zapata que se dieron cita este fin de semana con la diputada, la presidenta municipal Sara Nuñen Sántiz, pidieron atención, ya que es un tema que data de 1982, y no se le ha dado solución y los más afectados son los pobladores.

En este sentido, la Diputada Patricia Mass, al acudir a un recorrido por el lugar acompañado de autoridades de Chalchihuitán, lamentó que la Secretaria de Gobierno, este desacatando las medidas cautelares estipuladas en una recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Chalchihuitán, “que no se ha hecho desde el 2019, la comisión dictamino desde julio y no se ha dado cumplimiento, desde el 14 de febrero del 2019, dónde están estas medidas”.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

“Esto es un ecocidio y grave, porque ponen en peligro tanto a este municipio como al otro, no nada más voy a hablar por Chalchihuitán, porque el viento puede darse la vuelta y pueden haber personas quemadas, aunada a la fauna, mi pregunta es ¿Ya vino alguien de la Secretaria de Gobierno aquí a verificar que está pasando?”, abundó.

La diputada invitó a la población a tomar “una guerra” si no buscar que las autoridades asuman su trabajo porque no “hay funcionarios que no lo hacen, he hablado con los delegados y si quieren hacer las cosas pero no les dan la oportunidad de decir ve y resuelva”.

Sara Nuñen Sántiz, en nombre de la población de esta comunidad pidió una solución inmediata, ya que existe el temor de confrontaciones por esta situación, sobre todo por las detonaciones de arma de fuero, “nosotros siempre somos de paz y armonía, pedimos la solución”.

/BJ