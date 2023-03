¡Piden aumento! Transportistas exigen incrementar de tarifas

El sector transporte en Chiapas ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de los costos de las refacciones y combustibles en los últimos tres años, con el fin de presentar una propuesta para una modificación de las tarifas del transporte público. La inflación ha generado una fuerte presión en los precios de los insumos, lo que hace obligatorio un aumento a las tarifas.

El Secretario General del Sindicato de la Industria del Transporte Público en Chiapas - Alianza, Mario Bustamante Grajales, ha destacado la importancia de un reajuste tarifario en todas las modalidades de combis, taxis, transporte carga y foráneos. La propuesta será presentada esta semana para su revisión por parte de la Secretaría de Movilidad y Transportes.

Bustamante Grajales ha enfatizado en que la introducción de autobuses podría ser una alternativa menos contaminante para descongestionar algunas vías de comunicación en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y otras. Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá de la capacidad y voluntad política del gobierno del estado, y del respaldo económico que brinde a los concesionarios.





El impacto de la pandemia del SARS COV2 (Covid 19) ha sido muy fuerte en el sector del transporte público. Además del reajuste tarifario, Bustamante Grajales ha señalado la necesidad de la sustitución de unidades de mayor capacidad y el respaldo del gobierno del estado, así como la capacitación de los operadores o choferes, para mejorar la calidad del servicio que se ofrece a la población.









En conclusión, el sector transporte en Chiapas se encuentra en una situación crítica debido al aumento de los precios de los insumos y a la pandemia del SARS COV2. Los concesionarios han presentado una propuesta para un reajuste tarifario en todas las modalidades de transporte público, y han apelado a la responsabilidad del gobierno del estado para que brinde su apoyo económico y político en la introducción de medidas que mejoren la calidad del servicio y reduzcan la congestión en las vías de comunicación.





Choferes de combi no se beneficiarían con el aumento al pasaje

Choferes del transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez expresaron que un posible ajuste tarifario no sería para su beneficio, sino que sólo beneficiaría a los concesionarios. Los choferes señalaron que ellos siempre pierden porque tienen que subsidiar el transporte de los usuarios de la tercera edad, mientras que los concesionarios no apoyan a los adultos mayores. Un aumento en la tarifa solamente beneficiaría a los concesionarios, y no a los choferes que tendrían que cobrar más y enfrentar cuentas más altas.





Un operador entrevistado afirmó que aún no se les ha comunicado oficialmente sobre un posible aumento de la tarifa del transporte público. Los choferes consultados indicaron que un aumento en la tarifa no sería de gran ayuda económica para ellos, ya que serían los concesionarios los únicos beneficiados. Además, los choferes tendrían que seguir aplicando descuentos de sus ingresos al pasaje de los adultos mayores, que nunca han sido absorbidos por los concesionarios.

Una madre de familia y un estudiante consultados lamentaron la posible subida de la tarifa del transporte público, ya que esto representaría un impacto en la economía de las personas de menores ingresos, quienes tendrían que modificar sus gastos sin tener más ingresos. También señalaron que el aumento en la tarifa del transporte y en el precio de la tortilla afectaría principalmente a los estudiantes, quienes deben tomar varias combis para llegar a la escuela.

En resumen, los choferes del transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez no ven un aumento en la tarifa del transporte público como una solución para sus problemas económicos, sino como una medida que solamente beneficiaría a los concesionarios. Por otro lado, los usuarios del transporte público están preocupados por el impacto que este aumento tendría en sus finanzas personales, especialmente para aquellos con menores ingresos.