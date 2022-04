Piden penalizar el maltrato animal al Congreso del estado en Chiapas

La representante de la Sociedad de Protección Animal “Huellas Chiapas”, Claudia Cisneros, hizo un llamado a la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, tipificar el delito de maltrato animal en el Código Penal para el Estado de Chiapas, lo que se ha solicitado sin éxito desde el 2013, con la finalidad de establecer una pena de 2 a 5 años contra quienes atenten contra la vida de perros y gatos en la entidad, así como sanciones económicas de acuerdo con la gravedad del delito.





En la capital del estado se han registrado un padrón de 70 mil perros abandonados, pero ha aumentado la criminalidad contra los animales domésticos, contra los perros y gatos, no nos damos abasto los que nos dedicamos al rescate de animales, lamentablemente no existe un control en la venta de perros.

Urge en Chiapas poner alto a esta criminalidad, justamente hace un año en la colonia La Misión fue estrangulada por una cadena en su domicilio una perrita, lo mismo ocurrió en Jardines del Pedregal, por ello hay que llevar a la cárcel a los responsables, hemos encontrado animales que han sido quemados vivos, macheteados, navajeados, asesinados a balazos, depositados en los afluentes de agua encostalados vivos, maltrato por diversión.





En Tuxtla se han registrado un padrón de 70 mil perros abandonados, Sociedad de Protección Animal pide penalizar el maltrato animal / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





No todo maltrato amerita llevar a una persona a la cárcel, pero hay que hacer algo, es una vergüenza que tengamos que pedir prisión contra una sociedad maltratadora de animales y cruel, tenemos un índice altísimo de criminalidad, el maltrato es muy grave y recurrente, en Comitán de Domínguez fueron quemados vivos cinco cachorritos y se identificó el delito por vecinos debido al olor pestilente en Tuxtla Gutiérrez, en Cintalapa, Soyaló, Comitán de Domínguez, entre otros, aunque se presenta el delito en todo el estado.

La sociedad de adultos mayores estamos enseñanando a los jóvenes, a los adolescentes, al maltrato animal, hemos encontrado jóvenes aventándose animales como pelotas, por ello en el Código Penal hay que ir aumentando o acumulando los delitos, y lamentablemente hoy el Congreso del Estado no ha tomado decisiones, estamos esperando su voluntad y su disposición pero no hemos avanzando hacia esta reforma tan urgente del Código Penal para el Estado de Chiapas, añadió.





La representante de la Sociedad de Protección Animal “Huellas Chiapas”, Claudia Cisneros, hizo un llamado a la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Es importante que nuestros políticos se metan en este tema, no lo han hecho, hay casos de maltrato muy graves y de acuerdo con los hechos tiene que ser la pena, tenemos que proteger a los animales domésticos, si alguien no los quiere, que no los adquiera, tienen que alimentarlos adecuadamente, bañarlos, vitaminarlos, cuidar su salud y proteger su vida, ha crecido la condición de abandono y hay que establecer sanciones severas, reiteró Claudia Cisneros.

Seguramente que tendríamos que hacer programas de esterilización en coordinación con todos los ayuntamientos del estado y lo que urge es controlar el comercio de perros, los veterinarios han entendido que es una vergüenza vender perros cuando hay un creciendo abandono, cualquiera puede vender, pero muchos miles lo abandonan, lamentablemente hemos encontrado reproducciones en azoteas y hay que meter en cintura contra quienes hacen comercio terrible con los animales, puntualizó.





La ciudadanía de Tapachula también se encuentra con este problema





A pesar de que en el primer trimestre del año el maltrato animal va a la alza, la mayoría de los casos han quedado impunes, ya que en Chiapas esta problemática no es considerada como un delito.

Ante el más reciente caso, en donde un chofer de colectivo en Tapachula atropelló de manera dolosa a un perrito, y en redes sociales los usuarios exigían sancionarlo con cárcel, la directora general de Defensoría Animal MOC A.C. Franny Garibaldi informó que esto no puede ser posible, ya que dentro de los códigos penales el maltrato animal no está tipificado como delito.





La mayoría de los casos de maltrato animal quedan impunes / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Indicó que las organizaciones y rescatistas han pedido al Congreso del Estado modificar las leyes y tipificar en el código penal el maltrato animal como un delito, que incluya penas pecuniarias y privativas de la libertad, sin embargo, los diputados se han mostrado desintegrados.

Dijo que hace falta mucho interés de las autoridades para sancionar de manera más enérgica el maltrato animal, de lo contrario seguirán aumentado los casos de personas que violentan o le quitan la vida a los perros o gatos.





"Necesitamos cambiar nuestra cultura, enseñarle a los niños el respeto por los animales, esto permitirá cambiar a la sociedad, ya que la mayoría de los asesinos seriales iniciaron descuartizando animalitos, por ello tenemos que cuidar de las nuevas generaciones y que estos actos no se vean como algo normal", abundó.

Por su parte, Lilia Eugenia Chong Quero, fundadora del albergue del mismo nombre, detalló que existen leyes como la Ley de Protección a la Fauna del Estado de Chiapas, que es más administrativa, en donde la persona es sancionada con multas que van desde los 5 a 100 días de salario mínimo, que son las que aplican en algunos casos.





Urgen sanciones más enérgicas contra el maltrato animal / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Puntualizó que actualmente en la Fiscalía General del Estado (FGE), no reciben las denuncias porque no les compete, ya que son los ayuntamientos los encargados de aplicar sanciones, pero en la mayoría no los conocen o están obsoletos.

Finalmente mencionó que es necesario que en materia de leyes Chiapas tenga una transformación, que el maltrato animal sea sancionado, para que los casos no queden impunes por los vacíos y desconocimientos de las autoridades





Con información de Marvin Bautista | Diario del Sur