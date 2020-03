Piden pobladores de La Milpoleta se les respete sus predios

San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes de la comunidad La Milpoleta, del municipio de San Juan Chamula, entregaron un escrito al presidente municipal Ponciano Gómez Gómez, para solicitar su intervención y se suspenda la apertura de las calles en dicho lugar donde un grupo encabezado por Javier Collazo Gómez, han iniciado sin respetar el amparo ante el Juez Séptimo de distrito en el estado, numero 1139/2014 interpusieron.





Queremos la intervención del presidente Ponciano Gómez Gómez, para que detenga las obras que están haciendo en complicidad con Javier Collazo Gómez, actitudes que ha tomado desde el pasado lunes 23 iniciaron, a partir de hoy pedimos a las autoridades que detengan a Javier Collazo, faltando y violentando a las leyes, dijo Luis Hernández Gómez, uno de los representantes.





Entrevistado después de entregar el oficio aseguró que el amparo que promovieron para que no les fuera usado sus predios, no se esta respetando y les están quitando de 6 a 7 metros a diferentes pobladores, afectando además cercos, enmallados, parcelas, a lo que dejó en claro no permitirán se sigan con estas actitudes.

Subrayó que con el amparo el grupo que intenta abrir las calles debería respetar sus predios, sin embargo no lo están haciendo, y al ampliar las calles, están violentando sus derechos; “somos respetuosos y por eso procedemos a entregar el oficio representado a mas de 50 familias”.





Luis Hernández lamentó que por no estar a favor del grupo que encabeza el alcalde, han sido excluidos de los programas sociales que año con año recibían.

Dejó en claro que no están en contra de la apertura de las calles, pero si del procedimiento “forzado e intimidatorio” como se han dado, pues desde el 23 se han estado escuchando detonaciones de arma de fuego.

En el escrito entregado al alcalde Chamula, se refieren que desde el 19 de agosto de 2014 iniciaron las acciones de despojo de tierras, violentándose sus garantías individuales por lo que consideran “urgente” la intervención de las autoridades para evitar enfrentamientos o agresiones.

Demandan se emitan medidas cautelares y que el presidente Ponciano Gómez, se responsabilice por “cualquier agresión, hacia nuestra integridad física, familias, propiedades”.