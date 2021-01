Piden prevención hacia la violencia política en razón de género

El Fiscal Electoral del Estado, Ernesto López Hernández, pidió a los partidos políticos establecer medidas de prevención de la violencia política en razón de género, y hacer efectiva la equidad e igualdad, en el proceso electoral local ordinario en marcha desde el 10 de enero para las elecciones del 6 de junio.

Durante un foro de participación organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para el análisis del instrumento "1,2,3 de la Violencia Política en Razón de Género", dijo que esa institución está lista para la defensa de los derechos de las mujeres a través del procesos justos, nadie tiene derecho de afectar los derechos y los intereses de las mujeres y eso nos debe quedar claro a todos, especialmente a los partidos políticos que son quienes postularán candidatos y candidatas.

Ante consejeras y consejeros electorales, representantes de partidos políticos y magistrados electorales, López Hernández añadió que en Chiapas una de las grandes exigencias es sancionar, prevenir, atender y erradicar la violencia de género aún cuando no se ha homologado el Sistema Administrativo Especial Sancionador, cómo lo hace el federal y otras entidades, únicamente investiga y es el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas el que resuelve.

Ello implica una gran responsabilidad porque ese órgano administrativo le corresponde recibir, valorar y en su caso determinar la plena responsabilidad de aquellos sujetos a quienes se les impute una conducta, en este caso específico, de violencia política contra las mujeres en razón de género, reiteró el Fiscal Electoral del Estado.

Consideró que este instrumento aprobado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es una herramienta sustantiva para hacer frente a la violencia en razón de género, primero, otorga los elementos para el conocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, la identificación de la violencia, la denuncia, la investigación y la sanción, no puede haber y no habrá tolerancia, hay que defender a las mujeres, sostuvo.

Las mujeres deben cumplir con los roles en los procesos electorales, la violencia no es normal, no debe ser normal y no lo debemos permitir, no debe ser normal aquello que es ilícito, hay violencia, hay que reconocerla y castigarla para erradicarla, insistió en el eventos desarrollado de manera virtual.

López Hernández subrayó que cualquier persona que sea víctima tendrá la protección de la ley, cualquiera que sea responsable, responderá por sus actos ante la justicia, por ello tiene que haber una gran prevención, cuando no haya sanción ni administrativa, ni primitivamente, no pasará nada y seguirá enraizando el problema.

En sesión extraordinaria, el Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas (OPEPM), aprobó modificaciones al Protocolo para la Atención de VPRG del Edo., derivado de la invalidez de la LIPEECH y la reviviscencia del CEPC ordenada por la SCJN. pic.twitter.com/6fac6qfjIp — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) January 26, 2021

Los delitos electorales en contra de las mujeres en razón de género tienen que ser denunciados, y los partidos políticos tienen una gran responsabilidad, mientras que los responsables de la organización del proceso electoral deberán establecen una estrategia de prevención para hacer efectiva los principios de equidad e igualdad, es decir, las mujeres deben competir, ganar elecciones y desempeñar los cargos para los que sean electas, apuntó.

"Ya no más renuncias masivas de mujeres candidatas como lo que ocurrió en el 2018, no más candidaturas simuladas, no más obtención de cargos de manera simulada, hay que judicializar las denuncias, sobre las que deberá haber responsabilidad penal, con base en los artículos 109, 110 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una responsabilidad que puede ser política, penal, administrativa y civil".

Estás acciones tienen que ser disuasivas para que se eviten este tipo de actos en agravio de las mujeres, hay que contribuir a erradicar la violencia en razón de género, puntualizó el Fiscal Electoral del Estado.