Piden regular medidas sanitarias en el centro

La Asociación Civil de Empresarios y Comerciantes del Centro (Procentro), hizo un llamado a las autoridades para que realicen una limpia en el primer cuadro de Tapachula, debido a que algunos propietarios de inmuebles y pobladores no acatan las medidas sanitarias correspondientes para evitar más contagios.

Al respecto, el secretario del Procentro, Aníbal Núñez Mejía, señaló quetras el regreso al semáforo rojo debe haber mayor responsabilidad de las personas y empresarios para cuidarse, ya que la pandemia se mantiene en una escala peligrosa.





Lee también: Investigará concejo chamula atentando contra edil





"El gobierno debe hacer su parte e implementar medidas sanitarias para que las personas que arriben al centro sin cubrebocas o no tomen las medidas pertinentes se les llame la atención y se sancione para evitar este tipo de situaciones", agregó.

Afirmó, que incluso algunos propietarios de comercios no acatan las medidas sanitarias pertinentes para recibir a los clientes, por lo que deben existir brigadas para evitar este tipo de situaciones.





"No le dejemos todo al gobierno, hemos visto que algunos ciudadanos no ponen de su parte, no usan cubrebocas y menos protegen a otros"

Aníbal Núñez Mejía | Secretario Procentro





El empresario expuso que para poder recuperarse de este duro impacto económico a causa del cierre que mantuvieron por más de dos meses, les llevará aproximadamente tres años.









Enfatizó, que en sitios como el Sendero Peatonal y las calles más transitadas del primer cuadro de la ciudad no existe ninguna medida por parte de las autoridades de Salud, ni del Ayuntamiento de Tapachula, para mediar de alguna manera que no deambule la gente sin medidas de protección.

Aunado a esto dijo, que en Tapachula se demoran para la implementación de prácticas sociales gobierno-sociedad.

Puso como ejemplo a Guatemala y Tuxtla Gutiérrez, donde las autoridades han determinado el uso obligatorio de cubrebocas en la calle.

El comerciante explicó, que muchos negocios cierran sus puertas a las 16:00 horas como medida cautelar para no generar aglomeraciones en sitios cerrados.





/JO