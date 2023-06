¡Plantón firme! Habitantes de Venustiano Carranza exigen dialogo con el Gobernador

Tuxtla Gutiérrez.- El plantón de campesinos de Venustiano Carranza lleva ya ocho días, el conflicto político agrario no alcanza soluciones, prevalecen posiciones encontradas entre la Casa del Pueblo y Alianza San Bartolomé de los Llanos, no ha habido diálogo con las instituciones públicas estatales, personal de la Secretaría General de Gobierno indica que no ha aceptado el Comisariado de la Casa del Pueblo del municipio de Venustiano Carranza, Jesús Vázquez Solano.

Revelaron que desde el día en que llegó el grupo de campesinos a la plaza central de Tuxtla Gutiérrez le ofertaron un encuentro con la Secretaria General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, sin embargo, los representantes no lo aceptaron y piden diálogo directo con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, aunque aclaran los servidores públicos que la mejor solución no tiene que venir de las instituciones públicas, sino de los acuerdos entre las organizaciones Alianza San Bartolomé de los Llanos y Casa del Pueblo.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Mientras el Comisariado de la Casa del Pueblo del municipio de Venustiano Carranza, Jesús Vázquez Solano, hace público su rechazo al diálogo con la Secretaría General de Gobierno, victoria Cecilia Flores Pérez, porque prefieren encuentro directo con el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, la Alianza de Comuneros Indígenas Tsotsiles San Bartolomé de los Llanos, responde que "en los años 70´s nos quisieron despojar el derecho que tenemos sobre las tierras comunales".

"Nosotros somos hijos y nietos de los 746 comuneros Básicos de la Resolución Presidencial del 20 de Julio de 1965, y somos una organización 100 por ciento indígenas descendientes de la Civilización Maya", explican en un comunicado.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Tenemos mucho más derecho que muchos de los miembros de la OCEZ Casa del Pueblo que no pueden acreditar su originalidad en este municipio, algunos, ni de este estado y otros ni de este país y que nada tienen que ver dentro de los terrenos de los Bienes Comunales de Venustiano Carranza".

En el año 1996 nos conformamos como Alianza de Comuneros Indígenas San Bartolomé de los Llanos con los grupos: Paraíso del Grijalva, Grupo el Convento, Grupo 3 de Marzo y Grupo de los Básicos, con una superficie, que desde un inicio creímos que eran 20,000 hectáreas de las 50,152 hectáreas de los terrenos Comunales Venustiano Carranza, pero con la medición técnica informativa realizada por parte del Gobierno del Estado en el mes de Julio de 2020, arroja una superficie de 18,290 hectáreas.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Lo único que exigimos es el Reconocimiento y Personalidad Jurídica y solicitamos a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el decreto de las 18,290 hectáreas que tenemos en posesión desde 1996 a favor de la Alianza de Comuneros Indígenas Tsotsiles de San Bartolomé de los Llanos, es la única manera de terminar con el conflicto y poder ejercer con plenitud y dignidad nuestros derechos humanos, agrarios y nuestro de derecho a la paz.

No hemos dado un paso fuera de la línea que divide nuestro territorio de las 18,290 hectáreas donde la OCEZ y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo el día 4 de mayo y el 12 de junio del 2021 realizaron incursiones armadas dentro de nuestra comunidad y asesinaron a dos de nuestros compañeros.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"En estos momentos la gente armada de estas organizaciones están concentrados en la comunidad Plan de los Ángeles a 2 kilómetros al Noroeste de nuestra comunidad Nuevo San Bartolomé de los Llanos, en el Predio el Chofle a 4 kilómetros al Este de esta misma Comunidad y otro grupo en el Predio el Yutchen a 10 kilómetros al sureste de la Comunidad de Paraíso del Grijalva".

Con respeto a la reubicación que pregonan la OCEZ Casa del Pueblo, el gobierno federal, estatal, entre otras instituciones, emitieron documento a la Casa del Pueblo con fecha 28 de octubre de 2021, que señala: "Desde la perspectiva agraria, el Poblado Paraíso del Grijalva, constituido desde el año de 1974, que a la fecha posee la cantidad de 4,500 habitantes, fue fundado en su mayoría por comuneros con derechos agrarios reconocidos, son hijos y descendientes de los comuneros básicos que poseen los mismos derechos vigentes que cualquier otro comunero para trabajar la tierra y ocupar de ella". De acuerdo con la Alianza San Bartolomé de los Llanos resulta improcedente el desalojo o reubicación de la población Paraíso del Grijalva, del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, tal y como lo ha pedido la Casa del Pueblo.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️