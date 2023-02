Aspirantes piden transparencia en la entrega de plazas en el ISSSTE Chiapas

Aspirantes a ocupar nuevos cargos o plazas de reciente creación por ampliación de servicios ya sea de confianza o base piden a la dirección general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al gobierno federal garantizar los derechos de los trabajadores toda vez que en Chiapas no se respetan los derechos laborales y por consecuencia algunos funcionarios de alto nivel se están beneficiando con el acaparamiento de los espacios laborales para sus amigos, familiares o compadrazgos.

La trabajadora de la salud María Guadalupe "N", afirmó que el gobierno de la Cuarta Transformación se ha comprometido a una profunda transformación institucional, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios, seguros y prestaciones que ofrece, sin embargo, en esta entidad en particular en Tapachula como en Tuxtla Gutiérrez no se cumple con la transparencia al esconder o no publicar los comunicados o boletines de las plazas vacantes de base y confianza de Chiapas, con la finalidad de evitar que la gente pueda intentar acceder a esos espacios.

Dijo que la situación que enfrentan en la vejación de sus derechos laborales de quienes ya pertenecen a la institución a los que se les imposibilita subir de rango o a quienes mediante un servicio meritorio buscan un espacio laboral dentro de la institución, toda vez que las plazas de confianza e interinato son manejadas desde la subdelegación de administración a cargo de Rafael Alejandro Tovar Velazco y la subdelegación médica a cargo de Carlos Alberto Domínguez Maldonado.

Señaló que desde hace ya muchos años no se emiten los boletines y los espacios aparecen como ya ocupados por lo que hay la sospecha de que se esté lucrando con esas plazas de confianza e interinatos de la delegación de Tapachula.

Por su parte, Jorge "N", hizo un llamado a la dirección general del ISSSTE y al gobierno federal para que atiendan la denuncia y se eviten más vejaciones a los derechos laborales y esos espacios sean para gente que lo merece, que tiene méritos y no se otorguen por influencias que favorecen conocidos, amigos y familiares.

Pidió que se publiquen los boletines de vacantes tanto en Tuxtla Gutiérrez como en Tapachula donde se está ampliando las instalaciones, que la transparencia y la honestidad de la Cuarta Transformación se vea reflejada en este espacio y que haya una revisión a la actuación de los señalados.

En un documento entregado a medios de comunicación, exhortó al Dr. Pedro Zenteno Santaella, director general del ISSSTE atender la problemática y tomar cartas en el asunto ya que se están violando los derechos de trabajadores que pertenecen a la bolsa de trabajo que nunca han podido tener una plaza de confianza o interinato.