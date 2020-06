Población católica que no respeta sana distancia impide apertura de templos: Obispo Rodrigo Aguilar

San Cristóbal de Las Casas.- El obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez lamentó que para la población en general sea muy difícil respetar la sana distancia, y que por esas razones no existan fechas para que puedan abrir los templos, así como lo es tan complicado dejar las actividades tradicionales en los pueblos donde se aferran los usos y costumbres.

“Todavía no hay fecha porque aparentemente ya iba cediendo la fuerza del virus y había comunidades, pueblos donde no había ni un solo contagiado, eso me hizo autorizar que los pueblos y parroquias donde no hubiera un solo contagiado podían empezar a abrir siguiendo los criterios de la sana distancia y todos los cuidados, sin embargo el aumento de contagios en estos últimos días me hizo enviar un nuevo comunicado en petición a los sacerdotes que cierren los templos. Si fuéramos educados por la sana distancia podríamos abrir los templos”, dijo.









Espera que pasada las tres semanas mas complicadas que anunció el secretario de salud pudiera disminuir, y a finales del mes de junio se abran los templos, pero ante la presencia de lluvias, calor, puede presentarse otras enfermedades como chikungunya, salmonolosis, tos, tifoidea, que mezclado con el Coronavirus puede arriesgar la vida, por lo que considera que deberán ser las autoridades de salud quienes digan cuando.

Para quienes dicen que esto del Coronavirus es mentira o política, pidió volteen a ver a las personas que cada vez mas cercana se tienen enfermas o que han fallecido, incluso entre la iglesia católica ha aumentado, “falleció el esposo de una ministra de la comunión, falleció un catequista, un diácono permanente, tenemos casos desgraciadamente”.





“El invitarles a que dejen de tener actividades que las hacen tradicionalmente cada año, no pueden prescindir de ellas, dicen que si es falta de fe nuestra, que lo van a seguir haciendo, es difícil dialogar de acuerdo a esa rigidez de mantener los usos y costumbres”, apuntó.

Cuestionado sobre los últimos acontecimientos en Huixtán presuntamente por intolerancia religiosa entre católicos y evangélicos, Aguilar Martínez, consideró existe manipulación e incluso mezcla de temas político partidista.

“Hay manipulación religiosa o política partidista que se mezclan en los hechos y también que no estamos disponibles al dialogo ecuménico que viene de la iglesia desde el concilio del vaticano segundo, saber respetarnos y no ver tanto lo que nos divide sino lo que nos une y mas quien nos une en Jesucristo, hay mucha polarización por parte de católicos y no católicos a rechazar a los que no piensan u viven como nosotros, deberíamos ser respetuosos muy caminar juntos, es otro reto en la diócesis”, concluyó.





/JO