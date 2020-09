Pobladores de Tila exigen seguridad a los tres niveles de gobierno

Manifestantes de Tila realizaron un plantón frente al congreso del estado en el segundo día de manifestación en la capital chiapaneca para exigir a las autoridades chiapanecas que tomen cartas en el asunto sobre los constantes hechos de violencia que se han presentado en los últimos días y que mantiene en zozobra y aterrorizada a la población de la cabecera municipal.

Señalaron que la única persona que se ha presentado con ellos es Fraidecer Ruiz Mendoza, director de atención a municipios quien llevo la petición de los manifestantes a los diputados del congreso local sin que les dieran una respuesta.





“Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta, el pueblo de Tila hace del conocimiento al pueblo de Tuxtla Gutiérrez, al pueblo de Chiapas y a todo México que nuestras autoridades están mintiendo a través de los medios de comunicación cuando dicen que en Tila ya hay representantes de la Fiscalía y la Guardia Nacional, eso es mentira, ninguna comunidad ha hecho presencia en nuestra comunidad, responsabilizamos a los gobiernos municipal, estatal y federal de la masacre que pueda ocurrir”, afirmaron.

Agregaron que ya están hartos de tanta represión, “como es posible que entre hermanos nos estemos matando, como es posible que esto siga así, votamos por un cambio, todos los que estamos aquí votamos por un cambio, porque queremos ver porque queremos ver a una nación libre y soberana, por eso hoy pedimos auxilio, Tila necesita del apoyo de todos nosotros”, manifestaron.









Precisaron que los elementos policiacos se mantienen fuera del municipio y no en la cabecera municipal de Tila “para que existe la Guardia Nacional si al final de cuenta no la utilizan, para que existen si realmente no hay apoyo para la gente que la necesitan, somos pobladores de Tila, no vamos a dar un nombre en específico, es el sentir de un pueblo completo”, puntualizaron.

También reiteraron que el temor persiste pues se escuchan balazos, apedrean las viviendas, los bloqueos continúan y el pueblo está rodeado, “lo que nos interesa ahora es que se garantice la seguridad, a más de 72 horas de los hechos aún no ha seguridad en el pueblo”, finalizaron.





Ejido Tila, Chiapas. Denuncia pública: Ataque armado a ejidatarios que iban a desbloquear al grupo del ayuntamiento paramilitar.https://t.co/I9LXuC8hu2 pic.twitter.com/0L80rMtjjh — CNI México (@CNI_Mexico) September 12, 2020