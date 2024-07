Para las autoridades no existen; colonias de Tuxtla inmersas en pobreza extrema

En Tuxtla Gutiérrez existen 69 colonias inmersas en la pobreza extrema, sin regularización de la tenencia de la tierra, sin agua potable, servicio de drenaje, electricidad, calles y mucho menos, acceso a la seguridad pública, localizándose principalmente en las zonas norte y oriente, colindantes con el cerro del Parque Nacional Cañón del Sumidero.

Durante un recorrido por la zona norte capitalina encontramos condiciones de pobreza extrema en las colonias Loma Larga Parte Alta, Loma Larga Parte Baja, Las Brisas, Colinas, Satélite, Otilio Montaño, Bellavista, Jardines del Norte, Santa Cruz, Cruz con Casitas, Las Granjas, Kilómetro Cuatro, Democrática, Yuquis, Flor de Mayo, El Porvenir, Chiapas Solidario, La Libertad, entre otras, ubicadas sobre la franja que va desde la Escuela Superior de Trabajo Social "Jesús Aquino Juan" hasta colindar con el municipio de San Fernando, en la zona de bosques Villa Allende.

Son más de 50 mil personas que ocupan un polígono aproximado de 30 mil 469 lotes y que carecen de los servicios básicos. Habitan en casas de lámina, viviendas sin puertas, sin ventanas, hacinados, donde uno de sus más grandes problemas es la falta de regularización de la tenencia de la tierra y como consecuencia la falta de seguridad es un gran dolor de cabeza, pues ahí no ingresan patrullas, la población tiene que estar muy alerta de la presencia de gente extraña, hay robos y asaltos en plena luz del día, pues para la autoridad prácticamente no existen.

La superficie ocupada por las colonias más pobres son de 2 mil 910.70 hectáreas, la colonización comenzó después de la creación el 8 de diciembre de 1980 el Parque Nacional Cañón del Sumidero (PNCS), por lo que por 38 años ininterrumpidos hubo una creciente ocupación hasta el 2018 y no obstante a tener cerca el río Grijalva todas estas familias carecen de agua en sus viviendas.

Exclusión y gran desigualdad social

El presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado, el diputado Rubén Antonio Zuarth Esquinca, expuso que “la existencia de colonias y familias en extrema pobreza en Tuxtla Gutiérrez es una muestra de la gran desigualdad, uno pensaría que por ser la capital esas condiciones no se ven, sin embargo, es resultado de la exclusión por parte de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, faltan programas de mejora de vivienda, hay gente que tiene piso de tuerta en su casa, no tiene techo digno, mucho menos tienen baños”.

Dijo que se tienen grandes carencias, es una realidad, no hay política pública que funcione si esta no tiene recursos, no hay política pública que eliminé carencias si no tiene apoyos para los programas destinados para las clases más vulnerables. “Hace falta mucho por hacer en el tema de vivienda, desde regularización de la tenencia de la tierra, se han invitando tantos programas y ni atienden a la gente, no hay servicios de agua potable, drenaje, alumbrado público, seguridad pública ni mejora de calles”, refirió.

Dijo que el incremento al salario mínimo a 248.93 pesos no ha resuelto el acceso a la vivienda, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), tiene el crédito más barato en 600 mil pesos, pero es inaccesible para un alto número de familias, “no se atiende al mayor número de población que demanda vivienda y que gana menos de un salario mínimo, el nivel adquisitivo de las familias es cada vez menor, los programas de los gobiernos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) son solo clientelares sin resolver las carencias”, sostuvo.

La Colonia Satélite una de las más pobres



En la manzana tres de la colonia Satélite en el norte oriente de Tuxtla Gutiérrez, doña Irma López cita que desde 1980 a la fecha no han logrado regularizar la tenencia de la tierra, han pasado muchos ayuntamientos, muchos gobiernos federal y estatal y no han hecho justicia a sus habitantes. “No hay presencia policial y hay asaltos. Paga renta pero los dueños de la casa no tienen algún servicio público que debe proporcionar los gobierno y en época de lluvias las calles se inundan volviéndose intransitables por mucho tiempo para los colectivos del transporte público”.

Otra habitante es Hilda Hernández, dice que si el gobierno los escuchara y atendiera realmente sus necesidades, las colonias no vivirían en condiciones de pobreza extrema que hoy pasan. “No basta salir de Tuxtla Gutiérrez para constatar la gran desigualdad, la marginación, la exclusión, no tenemos lo más importante que es las calles, la inseguridad y la delincuencia nos preocupa, en esta colonia Satélite no había y ya hay robos y asaltos. Aquí no pasa la seguridad, no hay recolección de basura, cuenta que el pretexto de Carlos Orsoé Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, es que no tiene suficientes camiones recolectores, aunque en campañas prometió todo, va en cascada la falta de escrituras públicas con la carencia de servicios”, señala.

Por otra parte la señora Mercedes López, dice que los habitantes de la Satélite sufren la escasez de agua, el mayor problema es para el oriente y poniente de la colonia, así como Loma Larga, Otilio Montaño, entre otras, el kínder, la primaria y telesecundaria no tienen servicio de agua, ellos pagan pipas de 350 pesos por tres mil litros, y hay mucha gente que recicla su agua.

En su momento, don Manuel Hernández, insistió que no hay para cuándo los habitantes de estás colonias puedan tener acceso a las escrituras públicas. “Se han hecho tantas gestorías desde 1980 y no hay soluciones, si no nos regularizan, ni hay más beneficios. Se han presentado tantos papeles y estás tierras se compraron con el ejido Francisco I. Madero. En este centro de población Satélite no hay seguridad, no hay patrullajes, cuando llegan por acá algunas patrullas seguramente tienen que ver con que algunos policías que viven por acá, sino ni se asoman. La colonia está pobre, hay partes de puro monte y lodo, sin servicios públicos”, indicó.

Cabe citar que por su parte la Dirección de Tenencia de la Tierra de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez no tiene programa de regularización de la tenencia de la tierra en la zona norte oriente y poniente de la capital donde se asientan más de 50 mil personas que carecen de todos los servicios públicos en estas 69 colonias, en su mayoría vecinas del Parque Nacional Cañón del Sumidero.