Módulos de vacunación en Tuxtla se encuentran vacíos

En el Hospital Materno Infantil Rafael Pascacio Gamboa, el módulo de vacunación contra el Covid 19 está en el pasillo principal, sin embargo, poca demanda para la aplicación del biológico, no obstante que ha incrementado en las últimas semanas los casos positivos de la enfermedad que afecta a Chiapas desde finales del mes de febrero 2020.

Solo ingresa la persona que se va a vacunar, si son menores de edad ingresa con un familiar, o si son adultos de igual manera, una sola persona, quienes permanecen en la unidad medida son quienes tienen pacientes ahí en atención médica.





También puedes leer: Quinta ola de Covid-19 aumenta consumo de PCR's y pruebas de antígenos en Chiapas





En el Hospital General de Zona II del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el módulo está disponible, no hay personas solicitando la aplicación de la vacuna, solo ingresa el interesado por el biológico, el personal no aporta otra información que no sea para la vacuna a los interesados.





Poca afluencia de personas a los módulos de vacunación, no obstante que el reporte diario confirma un incremento de casos positivos de Covid-19 / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En el Hospital de Especialidades Pediátricas de la capital, los elementos de la policía privada que ahí resguardan la seguridad reportan que no hay vacunación a niños que ahí no estén en atención médica.

La Unidad Medida Familiar Número 25 del IMSS cuenta con un Módulo de Atención a Infecciones Respiratorias, así como los módulos para la vacunación a las personas que así lo necesiten, desde menores de edad hasta todas las edades.

En esta unidad médica se encuentran tres módulos de vacunación, sin embargo el personal espera la afluencia de solicitantes de vacunas para la aplicación del biológico, vacunadores se concentran en uno de los puestos, platican, hacen anotaciones, esperan derechohabientes y a la población en general, pero es casi niña la afluencia.

Mientras tanto, en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, aplican vacuna a menores de edad desde los cinco años en adelante, población derechohabiente y no derechohabiente, pero la demanda del biológico es muy baja.