Poca gente en las tiendas en el último día del Buen Fin en Tuxtla Gutiérrez

Este lunes 18 de noviembre es el último día del Buen Fin, donde empresas ofrecen productos, bienes y servicios con descuentos de hasta el 60 por ciento. Las tiendas grandes de Elektra y Banco Azteca son las que tienen más gente en sus salas de exhibición.

A pesar de las promociones, muchos clientes se quejan de los precios y la carestía en este último día del Buen Fin / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Un ejecutivo de esa empresa, sin dar entrevista, compartió que hay ventas y son buenas, pero no está en el porcentaje que se había pronosticado. Este lunes, que es el último día de la promoción, hay menos gente en sus tiendas que el sábado y el domingo. Hubo en esos días compras de contado, dice, así como a créditos, sobre todo con seis meses sin intereses.

Un ejecutivo de Elektra confirma que las ventas no alcanzaron las expectativas del Buen Fin / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Bastante vacías las tiendas en Tuxtla Gutiérrez en el último día del Buen Fin este lunes 18 de noviembre. Algunas zapaterías abrieron tarde, aunque con anuncios de ofertas desde 199 pesos. Jugueterías con bastante afluencia, aunque hay personas que salen sin comprar productos.

Último día del Buen Fin, las tiendas de Elektra y Banco Azteca siguen recibiendo clientes, aunque en menor cantidad / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En una de las tiendas Elektra, don Juan Díaz se llevó un aparato eléctrico para escuchar buena música. Su costo fue de 10 mil pesos, con 4 mil pesos de descuento en este Buen Fin.

Don Heriberto Jiménez, del norte de Tuxtla Gutiérrez, cuenta que no se tiene la certeza de que sean reales y justos los descuentos que se ofrecen en el Buen Fin. Puede ser que en el precio definitivo del producto vaya incluido el costo de producción, traslado y de anuncio, y el anuncio del supuesto descuento sea solo para llamar la atención de los clientes.

Dice que él no se ha animado a sacar un producto de las grandes tiendas. Al contrario, ha querido llevar un crédito del Banco Azteca, pero no ha salido su evaluación y no sabe si habrán de dárselo. Lo necesita para enfrentar la carestía y sus pagos los haría semanalmente, pero no le ha sido calificado el crédito solicitado.

Sigue llegando gente a la tienda, aunque muchos salen sin productos. No dan entrevistas. Hay quienes han llegado desde Honduras y de la Sierra, pero dicen que lo que hace falta es dinero para comprar y, sobre todo, para quedarse en Tuxtla Gutiérrez por las condiciones sociales prevalecientes en la Sierra.