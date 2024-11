Pocos ciudadanos consultaron precios antes del Buen Fin en Tuxtla Gutiérrez

Casi el 15% de la ciudadanía se da a la tarea de consultar precios, ya que estos es una práctica que casi no realizan previo al Buen Fin, esto luego de entrevistar a algunos ciudadanos en Plaza Ámbar, una de las plazas más grandes de la ciudad capital y visitadas, donde habitantes solo observan precios y de acuerdo a lo que les alcance a su bolsillo lo compran.

Algunos otros sólo lo compararon productos de su interés / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas Algunos ciudadanos si compararon precios / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

En entrevista con Carlos Daniel, uno de los ciudadanos que se encontraba en el departamento de electrónica en una tienda conocida explicó que ya había checado el precio de la televisión y al compararlo con el precio de ahorita, si hay una oferta del 25% a meses sin intereses.

"Ya traía en mente comprar una televisión y dije la voy a checar meses antes hasta que llegue al Buen Fin a ver si hay oferta y la verdad es que si bajo quizá unos mil pesos, pero ya es algo", argumentó.

Mientras tanto otra ciudadana indicó que no había chocado precios anteriormente, pero pues ella consideraba si se le hacía barato o caro y dependiendo como veía el producto lo comparaba si no, no.

"Pues solo vengo a echarme una vuelta para ver los precios que tal están, algunos si me parecen, otros siento que están igual, pero no soy de las personas que cheque precios antes del Buen Fin, si puedo lo compro y si no pues lo dejo", comentó.

Cabe mencionar que en su mayoría la ciudadanía regularmente no checa precios y no compara con las ofertas del Buen Fin, pues es algo que no le ha prestado atención, mientras otros tienen la costumbre de adquirir cosas en línea, argumentando que solo ahí es cuando se dan cuenta de los precios, pero no es una práctica que se tenga en la ciudadanía.

