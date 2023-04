Poder femenino al volante: mujeres seguras con Susalena Pérez Guillén

La señora Susalena Pérez Guillén incursionó en el taxi hace once años, venció muchas barreras, ante la falta de trabajo en Tuxtla Gutiérrez se tuvo que animar a manejar un taxi, afortunadamente ha podido brindar una calidad de servicio que ha convencido a los clientes, no solo levanta pasajeros en las calles, sino que contrata sus servicios a través de una llamada telefónica al número 961 251 1673.

En entrevista dice que no ha sido fácil para ella porque se ha pensado que el ser taxista es un trabajo exclusivamente para el hombre, los concesionarios han creído que sus unidades solo pueden ser conducidas por varones y no por mujeres, sin embargo, en la práctica ha demostrado que no es así, además, las mujeres al volante tienen menor participación en accidente en relación con los varones.





Pérez Guillén recuerda en entrevista que desde el primer día de trabajo le fue muy bien





Con un buen servicio se ganó la confianza de los concesionarios que le dieron la oportunidad de incorporarse a las filas de los choferes, siempre siendo amable, respetuosa de los derechos de los demás, cuidando las unidades, manejando con precaución, respetando los derechos de los usuarios, respetando los límites de velocidad, pero sobre todo, brindando servicio de calidad, oportunidad, eficiencia y seguridad, añadió.

Pérez Guillén recuerda en entrevista que desde el primer día de trabajo le fue muy bien, su taxi siempre ha sido amarillo, entre los compañeros operadores y los dueños no confiaban mucho en la mujer, hasta que llegó el momento en que comprobaron de que se trata de mujeres responsables, trabajadoras, muy precavidas, manejando siempre con precaución, cuidando la unidad.









Agradece a quienes le dieron la oportunidad de manejar un taxi, comenzó como asalariada, hace como siete años los usuarios se equivocaban y las confundían con hombres, “compa a dónde vas, compa me llevas”, “amigo me llevas”, y esa confusión le hizo colocar un distintivo de color rosa en los espejos laterales derecho e izquierdo para que se diera a conocer de que la unidad era conducidas por una mujer y está medida le ha funcionado.

Poder femenino al volante: mujeres seguras con Susalena Pérez Guillén





Al inicio fue muy duro, fue muy atacada y discriminada, innovó y en corto tiempo tenía una gran cantidad de clientes, prefiere trabajar de día, ente 600 pesos de cuenta en dos turnos y 300 pesos en un solo turno, más 300 pesos de gasolina y le su para su bolsa un promedio de 500 pesos diarios, además de 40 pesos para el lavado de la unidad, sus ingresos le alcanzan para el sostenimiento de su familia.





Hace un llamado a la población a conocer el servicio de taxi por parte de las mujeres





Hace un llamado a la población a conocer el servicio de taxi por parte de las mujeres, no se sabe con certeza cuántas mujeres operan taxis en Tuxtla Gutiérrez, pero se que son muchas, aunque no es en condiciones de igualdad que los hombres, solo los taxis rosas serán 300 en Tuxtla Gutiérrez, ya han sido abanderadas a unas 90, pero sostiene, no han venido las mujeres a desplazar a los varones, tienen que demostrar su capacidad y talento, su disciplina, orden y lealtad a las personas uno contratan.