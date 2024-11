"No a la revictimización": Diputada de Chiapas pide protección a policía víctima de abuso sexual

La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Luz María Castillo Moreno, solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar el delito de abuso sexual denunciado por una mujer policía de investigación que acusó penalmente al comandante de la misma corporación, Ernesto Molina Aguilar, quien era el segundo al mando de la Policía Ministerial del Estado.

"Creo que se debe hacer una investigación con perspectiva de género, que sea la investigación adecuada, porque muchos casos han terminado en feminicidio, y hay que castigar al autor material y también intelectual. No puede haber una revictimización, tiene que atenderse como tentativa de feminicidio, y recordemos que hay autores materiales e intelectuales y estos pueden ser tanto hombres como mujeres", indicó Castillo Moreno.

"Eso tiene que hacerse por parte de las autoridades que deben investigar con perspectiva de género. Los policías y los ministerios públicos son los primeros respondientes ante un homicidio o un feminicidio, y ellos deben tener un protocolo de seguimiento. Tienen que hacer valer los derechos de las víctimas", reiteró la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

A través de un video difundido en redes sociales, la víctima pidió el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que teme por su vida, su integridad física, así como la de su familia, ya que hasta el momento la Fiscalía no le ha proporcionado medidas de protección.

Policiaca Ataque armado en Reforma; agresores huyen con el cuerpo de la víctima

En ese sentido, Castillo Moreno pidió un protocolo de atención con perspectiva de género, destacando que no se debe revictimizar ni generar más violencias. "Hay que generar condiciones de seguridad y protección a las víctimas. No se puede revictimizar a las personas. Si su situación es complicada, no se las compliquemos más. Esta lucha del feminismo no solo es de las mujeres, quizás somos las protagonistas porque somos las que hemos sufrido por muchos años también de valores, y hay que insistir en la justicia", añadió.

"Creo que el tema de igualdad de género debe marcar un antes y un después. En Chiapas hay un alto número de feminicidios y muchos casos podemos evitarlos. Cuando estudié la maestría, en la tesis abordé el tema en Comitán de Domínguez, y encontramos que muchos autores intelectuales son mujeres, no solamente los hombres. En este caso, ya que seguir muchas líneas de investigación, recalcó la diputada local.

Policiaca Funcionarias del PJF denuncian ataque por parte de FGE en Tuxtla Gutiérrez

En el tema penal, el autor intelectual y material tienen que tener un gran peso en la sanción. El reclamo es de justicia, y tiene que haber aplicación de la ley en su justa dimensión. Hay que ver hasta las últimas consecuencias, investigar todos los escenarios para que se pueda hacer valer los derechos de la víctima y de todas las víctimas de todos los delitos. La ley tiene que aplicarse con igualdad, subrayó.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️