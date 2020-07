Por afectaciones paralizan choferes Tapachula

Transportistas realizan bloqueo en la entrada y salida de Tapachula para exigir a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas que les permita seguir trabajando pares y nones

El primer punto que bloquearon los choferes fue la carretera costera a la altura de la 17 Poniente y 14 Norte, frente al Instituto Mexicanos del Seguro Social, ya que acusan que esta nueva normalidad les está afectando y no están sacando la cuenta ni mucho menos están llevando el sustento a sus hogares.





Una hora más tardes y ante la negativa de atención de las autoridades, los choferes ampliaron los bloqueos a la entrada de Tapachula, a la altura de la colonia Bonanza y el primer cuadro de la ciudad.

Los inconformes aseguraron que no liberarán las vías a mientras las autoridades no les den una respuesta positiva a su demanda de seguir trabajando como lo venia haciendo en días anteriores.

Los choferes mencionaron que invitaron a las autoridades a dialogar con ellos en el parque central, pero no acudieron, por ello, decidieron bloquear la entrada de la ciudad por donde están ingresando los camiones pesados que transportan mercancía entre México y Centroamérica.





Según, los trabajadores del volante esta nueva normalidad está afecta alrededor de 2,500 taxis y un promediado de tres mis combis del servicio público en la ciudad.

Otra comitiva de choferes acudió a la unidad administrativa para solicitar una audiencia con el delegado regional, Omar Ornelas Silva, para vuelvan a trabajar pares y nones.









“Es lamentable que la autoridad no quiera atender nuestras demandas que no son muchas, ya que con esta nueva normalidad que implementó el gobierno a nosotros no nos está funcionado, porque la gente no quiere salir a las calles”, indicó Sergio Castillejo.

Además, acusó que Vialidad Municipal y Tránsito del Estado no los deja trabajar, ya que los acosa con operativos constantemente para revisar que cumplan con las medidas sanitarias y que únicamente cargue ocho pasajeros.

Finalmente, dijo que hasta hoy las autoridades únicamente les prometieron apoyos económicos y despensas, pero no han recibido un solo apoyo y la situación económicas de los conductores están crítica.





