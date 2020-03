Por cierre de frontera México - Guatemala, aumenta cancelación de reservaciones en hoteles para Semana Santa

Martha Beatriz Villaseñor Molet, presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur de Chiapas, afirmó que como consecuencia del cierre entre las fronteras de México y Guatemala, el paso de visitantes del vecino país disminuyó hasta el 100 por ciento, lo que ocasionó que las reservaciones que tenían para las vacaciones de Semana Santa, fueran canceladas.

Por ello, a manera de evitar despidos de los trabajadores de base, se optó por no contratar personal eventual, lo que provocará que cientos de personas no solo de Tapachula, sino también de municipios aledaños no perciban un salario durante estas fechas de cuaresma, consideradas como una de las dos más importantes del año, después de diciembre.

Sin embargo, reconoció que como sector hotelero, en caso de que continúe esta situación, podrían tomar medidas más drásticas como cerrar de manera temporal los hoteles y moteles, pues ante la falta de circulante no podrían pagar la nómina, pero afirmó que a manera de evitar crisis económica en la región, se mantendrán hasta que puedan sostener los empleos.





A más de 10 días de no contar con visitantes guatemaltecos, más que los nacionales que son muy pocos, Villaseñor Molet añadió que entre las medidas tomadas, está la de escalonar a sus empleados a manera de que no pierdan su trabajo e incluso ellos están consientes de la situación que no solo agobia a Tapachula, sino a todo el mundo por la pandemia del Coronavirus.

Reconoció que en su momento el fenómeno migratorio del 2019 fue una buena opción para sostenerse económicamente, pero tras los operativos y el aplazamiento de los trámites migratorios por parte del Instituto Nacional de Migración, muchas de estas personas decidieron irse a rentar casas pues todo parecía indicar que tomaría más tiempo para resolver su situación dentro del país.

Finalmente, afirmó que se encuentran a la espera de tener una reunión con la Secretaría de Economía del Estado de Chiapas, y escuchar las propuestas, ya que se debe reconocer que como iniciativa privada son generadores de empleos, del cual dependen docenas de familias y que por esta situación sanitaria a nivel mundial, podría desaparecer su sustento económico.