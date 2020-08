Por falta de tratamiento fallece pequeño que padecía cáncer

San Cristóbal de Las Casas.- Israel Rivas Bastidas, Presidente del Movimiento Nacional por la Salud, AC dio a conocer que son alrededor 20 mil niños del país que padecen algún tipo de cáncer, quienes llevan más de 650 días esperando medicamentos y tratamientos oncológicos que han causado recaídas y muertes, quien directamente señala a la Secretaría de Salud y a los legisladores por no tratar de darle atención urgente a esta situación.





“Se acercan los dos años, 652 días sin medicamentos, medicamentos a medias, tratamientos interrumpidos para nuestros hijos, esto es lastimoso porque estamos viendo que hay muchas recaídas, el lunes a medio día una mamá de la Raza del IMSS nos informó que su hijo había fallecido, tuvo una recaída terrible al sistema nervioso central, al cerebro, y falleció, Abigail, quien estuvo con nosotros en la lucha, en la huelga de hambre y se puso mal”, dijo.





Entrevistado vía telefónica aseguró que en algún movimiento todos tienen participación y/o representación, aunque es difícil que acudan por la enfermedad y esta situación, pero en un foro virtual con el senado de la república, y se dijo que hay muchas recaídas y muertes por la interrupción de los tratamientos, “con esto hay enojo, molestias, como padres nos preguntamos ¿Dónde están la presidenta de la comisión de la niñez en Chiapas, la cámara de diputados local?”.





Aseguró que existen personas y funcionarios que buscan apoyarlos, pero hay casos como en Coatzacoalcos, Veracruz, donde desde hace dos meses no tienen medicamentos y no se hace nada, y donde les argumentan que es un problema de distribución.





Lamentó que a pesar que los citan a reuniones no existe solución y solo es un desgaste pero enfatizó que no se levantará de la mesa y están cumpliendo en sus protestas hasta que se abastezcan los medicamentos en tiempo y forma “para nuestros niños, pero no se si no quieren o no pueden con el paquete”.





Rivas Bastidas refirió que en su experiencia, antes del relevo de gobierno, había medicamentos, pero tras la llegada del actual no hay nada y se ha enterado con datos de hacienda, están comprando medicamentos en menor cantidad.





Aseguró que en este gobierno no ha habido transparencia en la compra de medicamentos y aunque les han prometido mostrarles la adquisición de medicamentos, no se los han presentado.