Por pandemia se agravó violencia doméstica; 2021 un año difícil para las mujeres

A raíz del aislamiento la violencia domestica se agravó por muchas razones “primero porque en muchos casos la mujer quedó indefensa con el agresor en su casa, con muy pocas posibilidades de pedir ayuda, precisamente por el confinamiento, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y otras instituciones que llevan estadísticas, incrementaron las demandas y denuncias durante estos cinco meses que ha durado el confinamiento”, afirmó en entrevista María Enriqueta Burelo Melgar, integrante de la RED Chiapas por la Paridad Efectiva.





Agregó que “debido a ello muchas organizaciones y también instituciones pusimos en las redes sociales números telefónicos en los que las mujeres pudieran llamarnos sí se veían en situaciones de violencia”.





#SCLC | En San Cristóbal, la tasa por #ViolaciónSexual es más alto que la tasa nacional durante Jul-sep 2020.

¡Ya estamos por terminar y tú todavía no te conectas aquí 📲 https://t.co/w0hVF50pCu para enviar tus preguntas! Las esperamos.#Seguridad — Observatorio Ciudadano Chiapas (@ObservatorioCCH) November 19, 2020





En el tema de compromisos internacionales, destacó que México ha avanzado “ha tenido un notable avance, sin embargo creo que es necesario que las acciones de las instituciones de procuración y administración de justicia deben ser más eficientes, porque es muy desafortunado que algunos feminicidios han quedado impunes y muchas veces los feminicidas, han salido libres, por no integrar bien la carpeta de investigación, porque ya estaban en la cárcel, hasta confesos y de repente tenemos que un juez o una jueza dice que no se cumplió el debido proceso y los dejan en libertad, esa parte sí nos enoja, por eso hay muchas marchas, porque no se siguen los protocolos, la investigación es muy rápida y no se integran bien las carpetas de investigación”.





Agrega que “además no hay una justicia con perspectiva de género, que es diferente a hacer la justicia a secas, esa parte es que nos molesta, por eso las marchas y protestas de las mujeres, porque todavía tenemos muchos casos sin resolver”.

Ante el cuestionamiento sobre lo que viene para el próximo año, precisó que “como está el proceso electoral, el tema es la violencia política hacia las mujeres por razones de género, a medida que las mujeres estemos asumiendo más cargos de elección popular, en medida de que se ha cumplido más la paridad, ha aumentado también, desafortunadamente, la violencia política”.

Puntualizó que esta violencia también ha aumentado desde los partidos políticos “porque por ejemplo en la selección de candidatas dentro de los partidos, desde ahí empieza la violencia muchas veces, son agredidas dentro de los propios partidos, estamos viendo que los dirigentes la mayoría son hombres, las mujeres deben empoderarse más dentro de los partidos políticos”.









Destacó que cada partido tiene su protocolo de violencia política, por ello los mujeres deben exigir que este protocolo se cumpla y que se haga justicia en los órganos de justicia partidaria “muchas veces hay denuncias por parte de las militantes que son víctimas de violencia política por los dirigentes, pero que no son castigados, desafortunadamente”.

Sobre los medios señaló “luego en el propio proceso electoral muchas veces hasta los periodistas cometen violencia política hacia las candidatas, porque muchas veces en vez de publicar que la candidata no reúne los requisitos, que no cumple con los niveles de militancia; le publican cuestiones personales íntimas, muchas veces hasta fotos de su intimidad, violentan su intimidad, cuando a los hombres no les hacen eso, pero sí a las mujeres, hay una violencia medíatica en las redes sociales contra las mujeres en este sentido, va ser un año difícil para las mujeres y más para las que quieren ser candidatas”, finalizó.





#Tapachula | De julio-septiembre 2020, #Chiapas registró 88 investigaciones a la semana por #ViolenciaFamiliar; 26.5 fueron hechas en Tapachula.

Este y otro datos en la presentación📽 del “Reporte de Incidencia Delictiva. Tercer Trimestre 2020”aquí 👉 https://t.co/0tVng22J3a pic.twitter.com/sg9FlYXapv — Observatorio Ciudadano Chiapas (@ObservatorioCCH) November 19, 2020