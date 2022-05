Por ser mujer, migrante y madre es la discriminación a estas mujeres

Cada vez más mujeres acompañadas de sus hijos y sin pareja ingresan a territorio nacional por la frontera sur de México con Guatemala en busca de llegar a los Estados Unidos o simplemente para brindarles una mejor calidad de vida a sus retoños.

La frontera sur y el territorio nacional se ha convertido en lugar de origen, destino y tránsito de miles de madres migrantes de diferentes nacionalidades que huyen de la violencia de su propia pareja, las amenazas de las pandillas, la pobreza y conflictos políticos.





53 mil 972 mujeres solicitaron refugio en México el año pasado / Foto: Damián Sanchez | Diario del Sur





En México, según datos oficiales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) el año pasado 53 mil 972 mujeres solicitaron la condición de refugiadas, lo cual representa un incremento del 249% más que el 2020 y la tendencia a termino de abril sigue igual.





Lee también: Migrantes de caravanas bloquean carretera costera de Chiapas





Chantal, originaria de Haití mencionó que migrar siendo madre representa una doble responsabilidad ya que se tiene que cuidar ellas y a sus hijos máxime si viajan solas con sus primogénitos pero lo más dura es la triple discriminación que sufren por ser mujer, migrantes y madres.





Madre migrantes asumen doble responsabilidad al migrar / Foto: Damián Sánchez | Diario del Sur





“Acá nos discrimina mucho por ser migrantes, mujeres y madres ya que no tenemos nada, acá, no tenemos plata, no tenemos papeles, nuestros hijos pasan hambre por no tener dinero”, expresó.

Mencionó que ella pasó 13 países con su hijo de 10 años y gasto tres mil dólares para poder llegar a Tapachula, ciudad en la que ya lleva seis meses esperando sus documentos.





Acá no tenemos quien nos ayude, todos nos piden plata y no tenemos para pagar / Foto: Damián Sánchez | Diario del Sur





“Acá no tenemos quien nos ayude, todos nos piden plata y no tenemos para pagar yo vendo en la calle para llevarle comida a mi hijo, pero a veces no le llevo porque no vendo” señaló.

María López, de Guatemala, vende cliques y cigarros en la calles por que nadie le da trabajo por tener dos hijos; una niña de 10 años y su hijo más pequeño de seis que le ayudan en el trabajo.





Yo busque trabajo para poder darle una mejor vida a mi hijo y no me dieron / Foto: Damián Sánchez | Diario del Sur





“Yo busque trabajo para poder darle una mejor vida a mi hijo y no me dieron, me decían que con hijos no y ahora vendo cliques en varios puntos de la ciudad para salir adelante con mis hijos”, externó.

Añadió que ella no busca llegar a los Estado Unidos porque si hija ya va 5to de primaria y ahora busca que menor ingrese a la escuela acá en México para que tengan una mejor vida y no pasen lo mismo que ella.





Es triste estar lejos de sus país y pasar todas las carencias, así como los peligros de viajar sola con una menor / Foto: Damián Sánchez | Diario del Sur





Midely, venezolana mencionó que es triste estar lejos de sus país y pasar todas las carencias, así como los peligros de viajar sola con una menor de 15 años y pasar una selva en donde se habla que violan hasta a los hombres.

Dijo que lleva viajando más de cinco meses y ahora no puede salir de Tapachula con su hija, lo cual, la tiene desesperada porque no consigue trabajo, no tiene quien le cuide a su hija pues le da miedo todo lo que escucha que les pasa a las mujer en este país.





Las madres migrantes primero piensan en sus hijos / Foto: Damián Sánchez | Diario del Sur





“La discriminación y encajonarnos en trabajos de meseras, bailarinas, así como sexuales es a lo único que podemos espirar por ser mujeres, migrantes y madres en México. Muchas mujeres migrantes que se ven acorralados no les queda de otra que aceptar esos empleos, sin embargo, hablemos quienes preferimos aguantar hambre o pedirles ayuda a algún familiar, los que tenemos”, puntualizó.