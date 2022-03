Por usos y costumbres, varones quitan a mujeres indígenas de sus cargos

En los municipios indígenas de Chiapas prevalece la usurpación de funciones, así lo reconocieron la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado y la Secretaría de Igualdad de Género aunque no hicieron público cuantos casos y a cuantas mujeres involucra como víctimas donde han sido desplazadas por varones en el ejercicio de los cargos públicos.

En la integración de los ayuntamientos tras las elecciones del 6 de junio del 2021 suman 563 mujeres electas; de las cuales 17 son presidentas municipales, 101 son síndicas, 224 regidoras, 192 mujeres menores de 30 años, 184 mujeres indígenas y 221 suplentes.

De las presidentas electas siete son indígenas, mientras que de las 24 diputaciones locales por el principio de mayoría relativa 14 son mujeres y cuatro de ellas indígenas, lo que representa el 58.33 por ciento a mayor cargo de elección de elección de las mujeres mayor es el riesgo del desplazamiento y la usurpación de funciones.

Durante la reunión de trabajo que encabezados la diputada de Mover a Chiapas Elizabeth Escobedo Morales y la Secretaria de Igualdad de Género María Mandiola; no hicieron público los municipios y las mujeres víctimas sin embargo en Mitontic se presenta la usurpación de funciones; la presidenta municipal Maruca Méndez Méndez del Partido Fuerza Por México es víctima de usurpación de funciones por su esposo Fernando López López.

Se tiene que garantizar su aplicación y el acceso pleno de los derechos de las mujeres a los cargos públicos de elección / Foto: Cortesía Congreso del Estado

La presidenta del comité estatal de Fuerza Por México la ex diputada local y ex diputada federal Janette Ovando Reazola no ha fijado una postura en relación con la usurpación de funciones en Mitontic, este es el segundo caso consecutivo en el mismo municipio dota vez que en el trienio pasado, la alcaldesa Manuela Martínez Icó del Partido Verde Ecologista de México, fue víctima de usurpación de funciones por parte de su esposo Erasto Ordóñez.

La diputada Escobedo Morales publicó que efectiva se ha establecido una mesa de trabajo para revisar la usurpación de funciones en varios municipios, si bien tenemos leyes que protegen a las mujeres de cualquier acto de violencia en razón de género, se tiene que garantizar su aplicación y el acceso pleno de los derechos de las mujeres a los cargos públicos de elección.