Fuga de talentos en Chiapas: jóvenes profesionistas buscan oportunidades fuera del estado

Por falta de oportunidades para muchos de los nuevos profesionistas existe fuga de talentos de Chiapas tanto al interior del país, como al extranjero.

El éxodo es permanente desde municipios indígenas de los Altos, principalmente de Chamula, Tenejapa, Zinacantán, San Juan Cancuc, Chenalhó, Larráinzar, entre otros, sin que se pueda cuantificar el número de jóvenes; hombres y mujeres con profesión se han trasladado de Chiapas a Yucatán, Quinta Roo, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, entre otros estados o que se están yendo a los Estados Unidos y Canadá.

La socióloga Patricia Díaz López, originaria del municipio indígena de San Juan Chamula, cuenta que la migración o la fuga de talentos es constante, casi permanente, ya que de comunidades de este municipio han salido los jóvenes, quedándose únicamente personas adultas y mayores, al grado que ya no hay quien trabaje en el campo o la construcción. Se trata de profesionistas que han estudiado Derecho, docencia, odontólogos, sociólogos, entre otras profesiones.

La Comisión Estatal de la Planeación de la Educación Superior (COPES) de la Secretaría de Educación se rige por cuatro ejes, el principal es la gestión de la investigación que debe atender a 42 instituciones del nivel Educación Superior, buscando generar un diagnóstico para ver cómo está la educación superior en Chiapas, la gestión de la investigación, postgrado y la divulgación científica, con la intención de potencializar el desarrollo de la entidad.

El enfermero en ocasiones ha sentido miradas de desconfianza pero todo cambia cuando les brinda una buena atención/Foto: Cortesía | Roberto de la Cruz Moreno

La doctora Gabriela Palacios Pola, investigadora de la Universidad Politécnica de Chiapas, reconoce que es insuficiente el respaldo del Estado Mexicano para la investigación científica.

Dijo, si bien la entidad está más presente, las estadísticas nacionales no son buenas en términos de desarrollo científico, no figuramos en los primeros lugares porque no tenemos la infraestructura que se requiere para desarrollar investigaciones de forma numérica.

“En calidad sí la tenemos y son 20 instituciones a nivel estatal que ya se encuentran haciendo investigación, sin embargo, la gente que hace investigación sigue siendo poca; en la Universidad Politécnica de Chiapas, el 20 por ciento de la planta docente de 59 está haciendo investigación.

La Universidad Autónoma de Chiapas es la que tiene mayor número de investigadores, tenemos que producir más capital humano, generar tecnologías y patentes. En total seguramente podríamos ser cerca de 100 personas en la investigación científica, en la difusión y la causa es que hace falta que se voltee a ver la importancia del sector”, externó.

Palacios Pola reconoce que hace falta generar opciones de trabajo para los egresados de las instituciones de educación superior de Chiapas e indica que el 70 por ciento de los matriculados tiene que ver con la licenciatura en Derecho, el resto en Medicina, Odontología, Enfermería, ingenierías, Lenguas, Docencia, Arquitectura, Administración, Contaduría, las ciencias son la minoría, las instituciones apenas están formando las estadísticas para saber qué está pasando con sus egresados”.

De acuerdo con la académica, una buena parte de los egresados tienen trabajo, pero los porcentajes son mínimos, son pocos los estudiantes que salen con las habilidades de dirigirse hacia los postgrados, hay ofertas para maestría y doctorado, pero es muy poca; al no haber mucha opción es muy poco el número de personas en postgrado en el estado.

Es de hacer mención, en 10 doctorados del Sistema Nacional de Posgrados hay incertidumbre de inscribirse o no, depende del otorgamiento de becas y no todas las ofertas las ofrece.

Agrónomo revisando una cosecha/Foto: gob.mx

Ante la falta de oportunidades en Chiapas para los egresados, es muy importante considerar el exterior, hay quienes deciden quedarse y deben hacerlo con la mejor mentalidad, ideas y propuestas, hay quienes están encontrando mejores opciones fuera del estado y del país y se les aplaude. Que bueno que vayan y se desarrollen de manera profesional, pero si nos estamos formando en nuestra localidad debemos dejar algo bueno en el estado antes de la fuga de talentos, hay que generar condiciones para retenerlos, generar ofertas y soluciones, consideró.

No hay condiciones para emplearse

La migración de talentos indígenas de Chiapas es una realidad, cada vez hay más matrículas indígenas, pero hay que fortalecer los procesos de interculturalidad, lo que tenemos que hacer es retener los talentos, identificarlos y aprovecharlos, potenciar su capacidad, ahí está la clave para el desarrollo del estado, admitió la directora de Investigación y Posgrado de la Universidad Politécnica de Chiapas.

La activista en comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, Leticia Méndez Itzin, reconoce que los jóvenes están saliendo de las comunidades indígenas, se mueven dentro de México y algunos emigran a los Estados Unidos y Canadá por falta de oportunidades.

La contabilidad y su difícil situación laboral en Chiapas

Desde Tenejapa, los pueblos Tzeltales analizan que hace falta oportunidad para las juventudes indígenas, tienen habilidades y conocimientos, pero no son incluidos en el desarrollo.

Un problema que evidencia la exclusión de las comunidades indígenas es que a causa de la pobreza ha aumentado la incidencia de cáncer, principalmente en mujeres; faltan programas de atención a la salud, a la economía y al empleo, los que más emigran son jóvenes de 18 años de edad, apenas terminando la secundaria y la preparatoria, pero hay quienes están saliendo después de terminar la universidad; es masiva la salida de los jóvenes indígenas de las comunidades, indicó.

“Vienen camiones por ellos para llevarlos al norte del país, pero luego cruzan la frontera, se van porque falta de oportunidades en su lugar de origen. Muchos al egresar de las universidades no encuentran trabajo, el primer problema es que les piden experiencia laboral, al no tenerla los rechazan y es cuando ven las opciones en el país vecino del norte”, comentó Méndez Itzin.

Se van un tiempo, se capitalizan, construyen sus casas, instalan un negocio, es una cultura de ir y regresar, desde los 18 años a los 35 años, principalmente. Los que contraten a los indígenas de Chiapas tienen que tratarlos bien, concederles sus derechos y obligaciones, que les paguen bien y que respeten sus derechos humanos, tienen mucho que aportar al ser egresados de instituciones de educación superior, apuntó.

Los retos que presenta en relación a lo monetario puede ser uno de los más complicados a la hora de cursar la carrera / Foto: Archivo

El joven Jorge Iván Jonapá Alcalá, es estudiante de ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Chiapas, dice que se encuentra a un año de concluir su carrera, se siente bien, es una satisfacción, es un logro en su vida, quiere estudiar maestría, quiere hacer una especialidad, ya ha definido el perfil.

“Ha decidido estudiar una maestría en el norte del país, yo sí creo que existe la fuga de talentos, porque hay personas que no tienen la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos, me hubiera gustado estudiar fuera”, reconoció.

Ante esto, cree que su proceso formativo lo seguirá fuera del estado, se trata de competir con otras personas y definir uno mismo en el nivel que deseamos estar, quiero seguir adelante, trascender más, creo que debe abriste muchas oportunidades para las juventudes del estado, añadió.

