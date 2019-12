Posible aumento al pasaje, revela secretario de transportes

De 1 a 1.5 pesos podría ser el incremento a la tarifa del transporte en la modalidad de colectivo, declaró este martes Aquiles Espinosa García, titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes del gobierno del estado.

Informó que la dependencia a su cargo ya cuenta con los resultados del estudio de factibilidad que se necesitaba para proceder al aumento del precio del pasaje, pero aún habrá de presentárselo al gobernador Rutilio Escandón Cadenas para la aprobación del proyecto.









El funcionario estatal reconoció que una modificación a los costos por el servicio de transporte público habrá de impactar al bolsillo de los chiapanecos, pero comento que es necesario realizarla, por lo que precisó que, para ello, el gobierno estatal realizará dicho proceso de manera transparente para que todos sepan de qué se trata y cuál es el objetivo.





Lo que queremos es que los usuarios puedan tener un servicio de calidad, a la vez que no les resulte oneroso; no es sencillo lograr esto por eso estamos siendo muy cautelosos, ya tengo el estudio de factibilidad, lo que me falta es comentarlo con el gobernador para que el autorice y podamos darlo a conocer.





Recordar que, desde el sexenio anterior, dirigentes de diferentes organizaciones del sector transporte han venido solicitando el aumento al pasaje, argumentando que ya son muchos años sin que este haya sido modificado, lo que ha causado un impacto negativo debido a que los insumos también han incrementado sus costos, principalmente la gasolina.

Asimismo, han señalado que seguir con los mismos costos no les ha permitido mejorar las unidades que circulan por las calles de la entidad, ya que no tienen ni certeza ni garantías para invertir en unidades nuevas o la reparación total de los vehículos con los que ya cuentan.

