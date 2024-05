Posible reducción de casillas en Chiapas por dificultades en Pantelhó

En Chiapas se pretenden instalar 6 mil 977 casillas para las elecciones del 2 de junio, la cifra podría modificarse hacia la baja, ello en razón de que en el municipio de Pantelhó en la región Altos no ha ingresado el Instituto Nacional Electoral (INE) a la entrega de paquetes electorales a los funcionarios de mesas directivas de casillas, dijo la presidenta del Consejo Local, Claudia Rodriguez Sánchez.

Estamos en la construcción de acuerdos con los actores políticos de la zona para que se nos permita ingresar, si no es así no dependerá del INE sino de otros actores políticos responsables de generar las condiciones de seguridad, indicó en entrevista.

Mencionó que la aspiración es que se instalen todas las casillas, sin embargo, también podría presentarse la nulidad de una casilla, su que no es la aspiración, pero para que ello ocurra tendrían que presentarse varias causales establecidas en la Ley de Medios de Impugnación, como el hecho de que haya violencia generalizada, que no se permita votar a los electores, que no se permita votar a los representantes partidistas, que haya una situación irregular o que se permita votar a electores que no están en lista nominal.

También dijo que otras causas de nulidad de casillas es que se instalen fuera del horario, fecha y día, que se instalen antes, ni se puede instalar el sábado, también en caso de que la integración de la mesa directiva de casillas se por funcionarios que sean representantes partidistas, o que no vivan en la sección electoral y otra consideración que toma en cuenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El objetivo del simulacro es asegurar que todo el personal del IEPC y del INE como los funcionarios de casillas estén debidamente capacitados/Foto: Manuel Núñez / Diario del Sur

Rodriguez Sánchez no ve riesgo de nulidad de casillas en Chiapas, podría haber inconformidad en las casillas especiales donde solo podrán votar hasta mil personas que van en tránsito y que se podría acabar las boletas y se pueden encender los ánimos y el llamado es que vayan a votar en la casilla de su domicilio, las casillas especiales son para los ciudadanos que no están en su ciudad y ni están en su estado.

Comentó que todo el estado de habido tranquilizando, el único municipio de atención especial es Pantelhó, es el único municipio que traemos en alerta, es el único municipio de los 124, en 123 hemos avanzado en la entrega de paquetes electorales a los ciudadanos funcionarios de mesas directivas de casillas sin problema alguno, tenemos el 99 por ciento de los municipios entregados y la aspiración es que no se llegue a la anulación de casillas, no depende del INE, nos hemos preparado desde el año pasado para que las casillas se instalen, se cuenten y cuenten bien, que la ciudadanía tenga una visión de miras para el bienestar del país y del estado.

La ciudadanía se siente intranquila con los hechos ocurridos en estas elecciones, sin embargo, se ha estado trabajando la seguridad para reforzar esta misma / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Otros actores políticos a quienes hay que hacer el llamado a construir paz y gobernabilidad son los partidos políticos y los candidatos a puestos de elección, que respeten la decisión popular que se exprese en las urnas, estamos en una democracia que gana quien tenga la mayoría, el voto es directo, secreto e intransferible, no aspiramos a que haya nulidad de casillas sino que se respeten los resultados de la jornada electoral del dos de junio, el triunfo o el fracaso no es para siempre, no siempre gana el mismo, no todos ganan siempre, ni todos ganan todo, hay alternancia en todos lados, reiteró.

Invitó la consejera del INE en Chiapas a la ciudadanía a qué acudan a la urnas este domingo 2 de junio para elegir a las próximas autoridades, que voten de manera libre, secreta y directa, por parte de la autoridad electoral ya está lista para la jornada electoral.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️