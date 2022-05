Poste de teléfono amenaza con caer en colonia La Lomita

Luego de las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en Tuxtla Gutiérrez, en la colonia “La Lomita” se dio el reporte de un poste de luz el cual amenaza con caer, las autoridades aseguraron el área.

Y es que desde la primer lluvia que azoto Tuxtla hace seis días, esta vino con vientos fuertes que provocaban que los postes de la ciudad se movieran de forma intensa, sin reportarse daños o afectaciones, a excepción del caso antes mencionado en la colonia La Lomita, el poste se encuentra a la altura de la calle chamula, esquina con 4ª sur, reportan que el poste se encuentra a punto de caerse, esto debido a que un árbol le cayó encima.

También puedes leer: Alerta naranja para municipios del oeste de Chiapas tras huracán Agatha

Ahora el poste aunque se encuentra acordonado por las autoridades, aún no ha podido ser retirado debido a que este le pertenece a una empresa de telefonía en la ciudad y son ellos quienes deben actuar para que pueda ser removido o reforzado, pero hasta el momento no han actuado, ya que los asesores telefónicos afirman que ellos no pueden checar ese tipo de cosas.

El poste se encuentra acordonado por las autoridades pero aún no ha podido ser retirado / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Por ahora, los ciudadanos han platicado entre sí para llegar a una solución y mientras no cese la temporada de lluvias no podrán hacer mucho ya que por lo mojado, intentarlo arreglar ellos mismos sería contraproducente ya que podrían ocasionar un apagón o una tragedia, por lo cual, la decisión por ahora es evitar estar en la zona y remover los coches del lugar por si en dado caso pueda caer.

“Nos reunimos los vecinos y lo platicamos en el grupo, no podemos hacer mucho pues la indicación de la autoridad fue que esperáramos para que no hubiera ningún problema con la luz, estamos esperando a la empresa para que se haga cargo y lo que ahora hacemos es dar aviso a cualquier vecino que se estacione ahí para que no tenga problemas su vehículo si en dado caso ocurre lo peor” Martin Gordillo, vecino.

La Colonia La Lomita se suma a las 6 colonias en donde se han reportado caída de árboles, a pesar de que aquí no hubo lesionados, esto aún no ha quedado solucionado pues siguen las problemáticas a causa de los últimos hechos causados por la naturaleza.