Posturas encontradas sobre la legalización del aborto en Chiapas

Este 25 de marzo se celebra el “El Día del Niño por Nacer”, para conmemorar, promover y defender la vida en Chiapas algunos colectivos están a favor de la interrupción legal del embarazo, en el Congreso del Estado en el periodo del 2007 al 2010 se presentó una iniciativa para ese propósito, en agosto del 2019 voces feministas plantearon una propuesta más durante el noveno parlamento juvenil que integrantes de la campaña estatal por el derecho al aborto legal y seguro respaldaron pero no se discutió.

El Código Penal para el Estado de Chiapas en su artículo 181 establece que no es punible el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, cuando la madre corre peligro de muerte o cuando el producto sufra alteraciones genéticas, la maestra María Enriqueta Burelo Melgar, miembro del colectivo 50 + 1 y de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, confirma su respaldo a iniciativas encaminadas a la interrupción legal del embarazo.

Comenta que todas las iniciativas que han llegado al Congreso del Estado planteando la interrupción legal del embarazo están paradas. "En los colectivos las hemos respaldado pero no han tenido atención en el proceso legislativo por parte de las y los diputados, no han ejercido a plenitud sus responsabilidades, tampoco han informado a la sociedad civil organizada el estatus en que estas se encuentran".

María Enriqueta Burelo Melgar, miembro del colectivo 50 + 1 y de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, confirma su respaldo a iniciativas encaminadas a la interrupción legal del embarazo / Foto: Enriqueta Burelo

En el Congreso del estado no fue posible tener la opinión de las y los legisladores de las comisiones de Salubridad y Asistencia, Derechos Humanos, Atención a la Mujer y a la Niñez, de Igualdad de Género y Atención a Grupos Vulnerables, sin embargo mujeres de varios estratos sociales dieron su punto de vista, Esperanza Pérez Arriaga, representante del Movimiento del Pueblo Organizado en Resistencia, enfatizó que “yo estoy en contra del aborto porque es un asesinato”.

Esperanza Pérez Arriaga, representante del Movimiento del Pueblo Organizado en Resistencia, enfatizó que está en contra del aborto porque es un asesinato Foto: Esperanza Pérez

Continuó diciendo “yo defiendo la vida, es un ser que viene, que ha sido concebido, no tiene la culpa de que alguien que lo ha concebido luego pretenda que no nazca, el culpable de que haya quienes estén dispuestos a que muchos seres no nazcan es la sociedad, son los estilos de vida, la sociedad debe vivir con disciplina”.

El tema de la interrupción legal del embarazo es complejo, es importante su discusión, su análisis, es importante hablar de las consecuencias con las juventudes, sobre todo hay que poner por delante el derecho a vivir, el que aún no ha nacido tiene derecho a nacer y cada quien debe asumir sus consecuencias de sus estilos de vida, comentó.

La psicóloga clínica Quetzalli Sánchez Gómez, sostuvo que este es un tema bastante complejo de abordar con opiniones bastante divididas, desde el ámbito religioso, desde el ámbito científico y por supuesto desde el ámbito individual de cada una de las mujeres que alguna vez lo han pensado o las mujeres que sí han llevado a acabo la interrupción del embarazo.

Una madre de familia con discapacidad, Margarita Salazar, expone que "la sociedad debe reflexionar sobre el derecho a la vida, quien integra una familia, que decide establecer un estilo de vida al lado de su pareja tienen que ser muy responsables, habrá quienes piensan que tienen derecho a interrumpir su embarazo y esa postura es respetable, habrá quienes defiendan la vida, yo me sumo, es uno de los derechos fundamentales de la humanidad".

La diputada local reconoció que han llegado en diferentes épocas al Congreso del Estado propuestas que plantean la interrupción legal del embarazo / Foto: Elizabeth Escobedo

La diputada local Elizabeth Escobero Morales, reconoció que han llegado en diferentes épocas al Congreso del Estado propuestas que plantean la interrupción legal del embarazo, hay quienes creen que esto es posible, no es sencillo, no es fácil, pero también hay propuestas de quienes creen que debe fortalecerse el derecho a la vida y no se ha tomado determinación en materia de reforma de algún marco jurídico sobre el tema, no se actuará de manera responsable, se analizarán las iniciativas, se escucharán a todas las partes que deseen opinar y se decidirá en su momento.

Marcelo Toledo Cruz, expuso que “El Día del Niño por Nacer”, es sinónimo del derecho a la vida, sin duda que estamos a favor de la vida, la vida en su justa dimensión / Foto: Marcelo Toledo

Mientras tanto, el diputado local Marcelo Toledo Cruz, expuso que “El Día del Niño por Nacer”, es sinónimo del derecho a la vida, sin duda que estamos a favor de la vida, la vida en su justa dimensión, a nivel de Junta de Coordinación Política no hay propuesta encaminada hacia la reforma de alguna ley para la interrupción legal del embarazo, ha habido iniciativas en otros años, las vamos a analizar y en su momento todas las determinaciones que sean necesarias a partir de escuchar a muchos grupos, hay a favor y en contra.

El derecho a la vida es un tema bastante polémico, tenemos que escuchar a todas las voces, incluso, bien valdría la pena establecer consultas públicas, consultas ciudadanas para que se haga lo que diga la mayoría, no solo lo que digan unos cuantos, no solo lo que mencionen los legisladores, escuchar a la mayoría de la población serían problemas mejor resueltos, enfatizó.

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez difunde la postura de la Conferencia del Episcopado Mexicano a favor de la vida y de la mujer, ello tras la resolución del 7 de septiembre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización del aborto derivada de la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida en contra de los artículos 195, 196 y 224, Fracción II del Código Penal del Estado de Coahuila.