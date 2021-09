PPCH no puede participar en elección extraordinaria del congreso: IEPC

El Partido Popular Chiapaneco (PPCH no puede participar en coalición o candidatura común en una elección extraordinaria a la que convoque el Congreso del Estado, en los municipios de El Parral, Emiliano Zapata, Pantepec, San Cristóbal de Las Casas y Frontera Comalapa, pues la elección extraordinaria por nulidad no se consideraría como una segunda elección, informó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).





Para el caso de que el Congreso del Estado convoque elecciones en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra y Siltepec, en los que mediante los acuerdos IEPC/CG-A/210/2021 e IEPC/CG-A/212/2021, se determinó no llevar a cabo elecciones ante la baja total de casillas a instalar por parte del Instituto Nacional Electoral, no puede participar en coalición o candidatura común en dichos municipios pues no se consideraría como una segunda elección.

En este último supuesto no se ha colmado el espíritu del legislador a través de los artículos 85, párrafo 4, de la Ley General de Partidos Políticos y 47 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, toda vez que no ha demostrado en la realidad política y en la confrontación electoral que ha alcanzado el 3 por ciento de la votación total emitida en una elección local del pasado 6 de junio.





Ello, explicó, toda vez que dicho partido estatal se encuentra en la etapa de prevención por no haber obtenido al menos el 3 por ciento de la votación total emitida en alguna de las elecciones de diputaciones por ambos principios ni en la de ayuntamientos en los que hubo elección el pasado 6 de junio.

El Partido Popular Chiapaneco de reciente creación en Chiapas, en la jornada electoral del primer domingo de junio alcanzó en las urnas el 0.81 por ciento de los votos, 17 mil 964, de un universo de 2 millones 191 mil 984 sufragios de la elección de diputaciones locales, mientras que para la elección de miembros de ayuntamientos alcanzó el 0.7 por ciento, 15 mil 743, de un total de 2 millones 243 mil 436.