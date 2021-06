PRD y CIOAC se manifiestan ante la FGE

El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), José Antonio Vázquez Hernández, encabezó una manifestación frente a la Fiscalía General del Estado, en demanda de justicia pronta y expedida.

Se trata de asesinatos no esclarecidos, lamentablemente no vemos interés, ni voluntad política de hacer justicia, hace dos años asesinaron a Carlos Corazón Gómez, en la zona de Venustiano Carranza, tampoco se ha esclarecido el crimen contra el ex diputado federal, ex diputado local y ex dirigente de la CIOAC, Luis Hernández Cruz, cometido en Comitán de Domínguez, el 4 de mayo del 2017.





Lee más: Piden justicia por muerte de miembro de la CIOAC





El 5 de junio, un día antes de las elecciones pasadas, en Pueblo Nuevo Solistahuacán, fueron asesinados cinco compañeros hombres, mujeres y niños, que eran funcionarios de casillas que trasladaban la paquetería electoral de la cabecera municipal a una comunidad donde fueron emboscados presuntamente por militantes del Partido Encuentro Solidario.

"Vemos que no camina la investigación, se acumulan los muertos, no hay acceso a la justicia, no sabemos las causas y creemos que eso sigue siendo muy peligroso, a las familias de las víctimas no se les ha atendido", enfatizó en entrevista.

Vázquez Hernández subrayó que en la zona norte del estado existen demandas jurídicas que tampoco caminan en la Fiscalía General del Estado, en tanto en San Cristóbal de Las Casas, existen detenidos que tampoco avanza hacia la justicia y lo que pedimos al Fiscal, Olaf Gómez Hernández, es ser escuchados, atendidos y los casos solucionados .





Manifestación./ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"La demanda es de justicia porque la CIOAC, una organización que se caracteriza a través de movimientos, cuando no camina sus demandas exige que sean atendidas sus demandas, hemos sido testigos de que ha faltado voluntad política para ello".

Por ello, el Comité Ejecutivo acordó movilizarse para evidenciar que no estamos siendo atendidos, traemos varios asuntos pendientes, hay problemas que tienen dos o tres años que se vienen planteando y que la Fiscalía General del Estado no ha dado seguimiento como tal.





Acompañado de militantes de varios municipios, principalmente de Venustiano Carranza, Las Margaritas, Comitán de Domínguez, de la zona centro y norte, dijo que la CIOAC no es un movimiento espontáneo, siempre ha exigido justicia, paz, seguridad y para ello que quien tenga que asumir su responsabilidad lo haga para que haya estabilidad.