Precio de gas LP, un duro golpe a restauranteros y hoteleros de Chiapas

Los insumos de la industria restaurantera y hotelera se han incrementado, principalmente el gas LP que este año ha alcanzado un 25 por ciento, sin embargo, los prestadores de servicios no han aumentado por ahora costos de sus servicios, siguen con el esfuerzo de asumir esos incrementos sin tener que poner en riesgo la planta productiva.

Lee más: A la baja venta de cigarros electrónicos y vapeadores en Tuxtla Gutiérrez

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, Manuel Niño Gutiérrez, expuso que los costos de los insumos han aumentado, principalmente el gas, aunque por las condiciones del clima los usuarios no utilizan agua caliente para bañarse a diferencia de otros destinos como san Cristóbal de Las casas, nos pega el incremento paulatino que ha alcanzado, aunque no nos hemos detenido a evaluar el porcentaje de ese crecimiento, se usa el gas pero no en cantidades voluminosas como en otros servicios.

Hemos estado absorbiendo los costos de los insumos, hemos realizado el gasto y han sido en beneficio de los empresarios y colaboradores, hemos cuidado el patrimonio de las empresas y del capital humano para que el turista encuentre una habitación limpia, digna y cómoda, mantenemos los precios y la planta productiva, añadió.





Plantean ordenan el comercio informal que ocupa calles y banquetas en pleno centro, sin que la autoridad municipal haya establecido el orden y la seguridad / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La economía del sector hotelero es buena pero no es al nivel de otras empresas, en el 2020 estuvimos con hoteles cerrados y no hubo venta libre de servicios de hospedaje, el que no vendió hoy no vendió mañana el producto, al menos en el centro del estado se ha tenido una buena recuperación, la primera temporada alta que tuvimos este año fue la Semana Santa, estuvimos con un buen promedio de ocupación, alrededor de un 42 por ciento, mencionó.

Se alcanzó un 52 por ciento de ocupación en el mes de abril, son porcentajes que se vienen comparando con el 2019, esperemos que para esta temporada de verano por vacaciones del sistema educativo y la afluencia de visitantes podamos tener arriba de un 50 por ciento de ocupación, esto sería favorable en un panorama de tranquilidad y de bienestar, no solo para las empresas, sino para las familias chiapanecas.





La economía del sector hotelero es buena pero no es al nivel de otras empresas, en el 2020 estuvimos con hoteles cerrados y no hubo venta libre / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Comentó que algunas empresas a inicio de año 2022 tuvieron un incremento, muchos de los empresarios han mantenido tarifas, inclusive hay quienes están pensando en finales de este año aumentar tarifas, son algunos negocios no son todos los del sector, muchos estamos viendo este panorama de incentivar al turismo con precios competitivos con ofertas de productos, bienes y servicios.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Guillermo Acero Bustamante, dijo que en este año el gas ha aumentado un 25 por ciento, esperamos no siga incrementando su precio para no causar más daños, el impacto mayor es para quienes rentan inmuebles.





Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, dijo que en este año el gas ha aumentado un 25 por ciento / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Esperamos que la semana gastronómica del 11 al 17 de julio nos ayude a los restaurantes a recuperarse un poco más, por ahora no hemos aumentado costos de las cartas, otro insumo que ha aumentado fuerte su precio es el aceite, pero vamos a tratar de sostenernos, esperábamos que en el segundo semestre bajara la inflación pero no es así, seguirá incrementándose, afortunadamente mantenemos precios y planta de trabajadores.