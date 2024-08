Preocupa a tuxtlecos la violencia que se ha desatado en el estado

Ciudadanía tuxtleca se encuentra preocupada ante la ola de violencia que se ha desatado en el estado, así como las desapariciones, pues ya no se sienten seguros, por lo que piden a los 3 niveles de gobierno no minimizar la situación por la que pasa el estado chiapaneco.

Jorge, uno de los habitantes de la ciudad capital mencionó que no se pueden hacer de la vista ciega de todo lo que esta sucediendo por que es perceptible, además que como ciudadano se siente desprotegido ante la falta de atención por parte de las autoridades.

A los ciudadanos de la ciudad capital les crea preocupación los conflictos presentes en la Sierra / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"Yo soy de los que apoya a López Obrador, pero si siento que esto se le está saliendo de control y no le ha dado la importancia," dijo el ciudadano.

En su caso, conoce a personas cercanas que han pasado por algún hecho de desaparición, por lo que preocupa ya que no solo es a través de redes sociales que lo ven, si no ya lo están percibiendo en carne propia.

Otra de las habitantes de nombre Jimena, aseguró que percibe la inseguridad en el estado, pues ya la tranquilidad ha sido irrumpida; "ya uno no puede salir a la calle tranquila, si no andas con miedo de que te asalten o que ya no regreses a casa o peor lo que pasa con el narcotrafico," específico.

Lo sucedido en la Sierra es un tema que actualmente está preocupando, pues la ciudadanía tiene el derecho de vivir tranquila, teniendo que ser obligados al desplazamiento forzado para cuidar su integridad física; "las personas no se merecen eso, ellos tienen el derecho de estar bien y no tener que estar huyendo de su lugar de origen, en la incertidumbre de saber si hoy o mañana pueden morir," aseveró la ciudadana.

Tuxtlecos coinciden en que se debe de trabajar más por la seguridad de Chiapas, y no minimizar lo que pasa como lo ha dicho en diferentes mañaneras el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, además hacen referencia que no solo es el estado si no toda la república lo que se ha salido de control con el crimen organizado.

Jimena reitero que aunque se externe lo que esta sucediendo y se manden refuerzos, no se ha logrado erradicar, pese a que han mandado a reforzar los puntos rojos, la situación es creciente donde ya aparecen los muertos colgados en puentes, en carreteras, "secuestros" y eso antes en Chiapas no sucedía. Por lo que esperan que con el nuevo sexenio esto disminuya un poco y no se siga saliendo de control.

