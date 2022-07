Asociación de Padres de Familia preocupada por rendimiento escolar de niños

Los resultados del ciclo escolar 2021 – 2022 son buenos pero no los mejores, seguramente nadie reprobó, pero no alcanzamos la excelencia en aprovechamiento escolar, está medianamente regular, pero quienes aportan más son los docentes del sector privados, los que ganan menos y trabajan más, mientras que el profesorado del sector gubernamental es el que gana más pero desafortunadamente trabaja menos, dijo María Elena Brindis Rodríguez, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF).

Fueron muy pocas las escuelas públicas con clases presenciales, eran solo tres días a la semana y no todo el día, mientras que las privadas estuvieron todo el tiempo con los niños, en aprovechamiento no salieron tan mal como en el ciclo escolar 2020 – 2021, cuando se registró la mayor fuerza de la pandemia del Covid 19, pero no estamos bien, está bajo el nivel de aprovechamiento, “de por sí es de las peores”, pero ahora esta mal, además, los niños salieron afectados por su vista y oídos por los audífonos y la pantalla del teléfono o la televisión.

“Hay escuelas de preescolar que cerraron por la fuerte de la pandemia y jamás abrieron sus puertas, preescolar es la llave, la clave, la entrada, el entrenamiento, los motores finos y gruesos, el entrenamiento en derecha izquierda, arriba y abajo, como no podían reprobar, no reprobaron, mientras que en primaria ocurrió lo mismo, muchos pasaron o aprobaron sin ir a la escuela, muchos niños están en regularización hasta ahora”.





A los docentes no les dan más que sus sueldos, no creo que hayan llevado cursos de capacitación en tecnologías, lo rescatable del ciclo escolar es la experiencia de estar encerrados, un elevado número de niños niñas, adolescentes y jóvenes perdieron muchos días de clases, esperamos que el ciclo escolar 2022 - 2023 sea mejor, seguramente muchos niños jamás volvieron a las escuelas, ni presencial, ni virtual, es una pena muy grande, un 30 por ciento de las 20 mil 340 escuelas no contaban con servicio eléctrico ni agua cuando pretendían volver a las aulas.

La mayoría de las escuelas públicas necesitan instalaciones en mejores condiciones, muy agradables en su presencia, en su vestido y en la pintura para que los educandos se sientan mejor que en su casa, desagraciadamente muy pocas escuelas públicas tienen esas condiciones, solo el 7 por ciento, el resto de las 20 mil 340 están en las peores condiciones, los cables de la red eléctrica rotos, las escuelas sucias, los muebles manchados, las paredes manchadas y no hay intendentes.





Brindis Rodríguez comentó en entrevista que los padres de familia tienen que dar más dinero de su colaboración, “cuota voluntaria”, de ahí tienen que pagar intendentes porque la Secretaría de Educación no les manda intendentes a la mayoría de las escuelas públicas, no obstante que se había estipulado que por cada cien niños debería haber un intendente.

Mientras que las escuelas privadas están muy limpias, muy bien presentables, con un profesorado altamente calificado, mal pagado, no cobran lo mismo que un maestro oficial, ganan menos y trabajan más, sacan adelante al estudiantado y no tienen huelga, y ahora con las clases en línea por la pandemia del Covid 19 estuvieron al 100 por ciento con sus alumnos, lo que no pasó con las escuelas públicas.

Debemos estar muy unidos padres, alumnos y docentes para apoyarnos mutuamente, ojalá en el siguiente ciclo escolar ya no le dejen tareas a los niños, ya basta, que resuelvan todo en el salón, que los padres o tutores estén al pendiente que en las mochilas no lleven lo que no deben llevar, a la vez, dijo que a los 15 días de haber iniciado el ciclo escolar el director deberá convocar a asamblea y plantear una lista de necesidades priorizando lo más importante, entre los padres deberá nombrarse a los directivos del comité de educación, los ingresos deben ser administrados por los padres de manera transparente, lo que se necesita para el siguiente ciclo escolar es la formación docente, puntualizó.