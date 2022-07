Padres de familia se manifiestan ante cuotas ilegales en la prepa 1

En Tuxtla Gutiérrez comenzaron los preparativos para el ingreso a clases que se llevará a cabo el próximo mes de agosto; sin embargo, tal y como adelantamos desde hace unas semanas en este medio, las molestias comenzaron por la aparición y aumento de cuotas que están prohibidas ante la ley. En esta ocasión, fueron los padres de familia de la Preparatoria Número uno del Estado quienes se juntaron para buscar hablar con el director, no obstante, eso nunca llegó pues solamente habló con los medios de comunicación para aclarar esta situación que está molestando a prácticamente todos los papás de los alumnos de la prepa.

La situación que se vive y que ha puesto en jaque a dirección es el incremento de la cuota pues el ciclo anterior, puesto que a pesar de que debería estar prohibido, dicha cifra se manejó en 500 pesos para cada alumno; la sorpresa fue que para este nuevo año escolar que comenzará en agosto se ha pedido una cantidad de mil quinientos pesos, triplicando lo que fue el año anterior; ante esto, los padres se pronunciaron, pues hay algunos que tienen a dos o más hijos en la misma instancia y tendrían que pagar más de tres mil pesos cuando es una institución pública y gratuita para los jóvenes.









El director de la institución, Carlos de Jesús Trujillo Quintero, afirmó que la cuota para este nuevo ciclo no se incrementó sino más bien, el año anterior, debido a la pandemia dicha cantidad fue menor para ajustarse a los bolsillos de los padres de familia y fue de un total de 500 pesos mientras que actualmente se reajustará a la cantidad de mil quinientos por alumno, siendo un total de más de dos mil alumnos según el director de la escuela ubicada en el oriente de la ciudad capital.

Otras de las situaciones que tiene molesto a los padres es el tema del comité familiar que se realizó pues nadie sabe quién está adentro de dicha situación pues no estuvieron enterados de cuando se formó y quien lo inició; ante esto, Carlos Trujillo declaró que cada agrupación se realiza durante el inicio del ciclo escolar y es con los interesados, por los que conforman el comité son aquellos papás quienes se acercaron al principio del ciclo y ahora, los interesados podrán hacerlo hasta las primeras reuniones del próximo año escolar que comenzarán en agosto.





Sobre la situación del dinero, el director mencionó que la escuela no recibe ningún tipo de recurso por parte de la Secretaría de Educación y únicamente lo que reciben son las cuotas de apoyo de los padres de familia es por eso la importancia de su contribución para la institución; además, dejó en claro que sobre el rumor que existe de que la preparatoria le iba a quitar la beca a los alumnos es totalmente falsa pues no tienen injerencia en el tema que es totalmente decidido por el presidente de la república, Andrés López Obrador.

Cabe señalar que estas explicaciones fueron dadas únicamente a los medios de comunicación que asistieron al sitio, pues con los padres de familia se tienen estipuladas fechas de dialogo personalmente con ellos y el director no los atenderá hasta que lleguen los días que se tienen marcados, esto con la intención de que las personas puedan hablar tranquilamente y no con gritos, tal y como se está haciendo afuera de las instalaciones de la preparatoria número uno, debido al incremento de las cuotas en esta y otras más instalaciones, pues según padres de familia esta no es la única prepa que triplicó los gastos, sino también en escuelas como la preparatoria número 2, 4 y seis que de igual forma están regidas con el mismo sistema de educación estatal.