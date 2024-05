Presentan demanda en Fiscalía General en contra de José Manuel Cruz Castellanos

El Secretario General de la Sección 03 "Lázaro Cárdenas" del Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Salid, Límbano Domínguez Alegría, presentó denuncia penal en contra del ex secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, por ejercicio ilegal de funciones públicas, por coalición de servidores públicos, abuso de autoridad y feminicidio, debido a que este señor durante sus cinco años que estuvo al frente de la secretaria estatal de salud nos persiguió avisando del poder que ejercía.

En conferencia de prensa, explicó que Cruz Castellanos obligó a compañeros vulnerables a trabajar durante la pandemia del Sars Cov2 Covid 19, derivado de ello hubo fallecimientos, tenemos un caso muy especial, mandó que le llevaran un documento de cese a una compañera, durante un mes no le permitieron salir de su casa y falleció de un infarto, nuestra compañera y amiga Lucía Espinosa Bravo.

Hoy le pido a los compañeros de la Secretaría de Salud que no nos olvidemos, que no se nos borre de la memoria que este señor, José Manuel Cruz Castellanos, "es lo peor que nos pudo haber pasado dentro de la Secretaría de Salud, que no nos olvidemos que hoy está jugando como candidato a senador y le demos el voto de castigo, ni un voto para Cruz Castellanos que destruyó muchas vidas, que detuvo el estudio de muchos hijos de compañeros de la Secretaría de Salud".

"No nos olvidemos que se fuera a pisotearnos como chiapanecos, y que hoy tenemos la oportunidad de defendernos con el voto, todo puede perder un ser humano pero nunca debe perder la dignidad y el valor para defender sea lo que sea", insistió ante medios de comunicación.

"No le tengo miedo a sus amenazas. Me ha amenazado de infinidad de veces por teléfono, ha despedido a mis amigos más cercanos, despidió a mi pareja, despidió a mi hermano de la Secretaría de Salud, me ha acosado y me ha correteado durante cinco años pero no le tengo miedo, ejercer mi voto el dos de junio en contra de José Manuel Cruz Castellanos que no merece un escaso en el Senado de la República".

Expuso que la demanda lo presentó este lunes 20 de mayo y exhibió el acuse, ante el Fiscal del Ministerio Público en Turno de la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, vía electrónica, creemos en la autoridad, ya habíamos presentado una pero no le dieron entrada, esperamos que está nueva denuncia si dé camino para investigar a José Manuel Cruz Castellanos.

Compartió que por año Jose Manuel Cruz Castellanos habría ejercido en la Secretaría de Salud un promedio de 3 mil millones de pesos por año, haciendo cuentas tenemos ya casi más de 15 mil millones de pesos, y lo llenó de propaganda electoral en el estado, lamentablemente ha habido fallecimiento en las unidades médicas, con el Huixtla donde falleció una mujer por falta cánula para proporcionarle respiración, y ese fue el centro médico que ganó un recurso económico de la rifa del avión presidencial.

"No hay nada en los hospitales, no hay medicamento, no hay material, lo saben todos los compañeros, lo sabe el pueblo y les pido que no voten por José Manuel Cruz Castellanos, que no vote por Morena a la senaduría de la república", reiteró.

Dijo que el secretario de Salud sustituto, Mariscal, es a modo, los trabajadores siguen siendo coaccionadas para que esté donde llegue a hacer campaña, tenemos más de dos mil despedidos en el estado y en Comitán de Domínguez 400 despedidos demandaron y solo les dan largas en su queja y reclamo de derechos que los van a reinstalar pero no se aplica la ley.

