"Han tratado de asesinarme pero no voy a parar": madre buscadora

La presidenta de la Fundación Karla Velasco, Maricruz Velasco Nájera, denunció amenazas de muerte en su contra por exigir el esclarecimiento del feminicidio cometido en contra de su hija Karla Yesenia Gómez Velasco, que este jueves 4 de julio se cumplió seis años de los lamentables hechos, y acusa corrupción en la Fiscalía General del Estado para no generar estados en las investigaciones.

Lee también: Defensor de derechos humanos pide protección para Madres en Resistencia por amenazas

Han tratado de asesinarme, pero no voy a parar, voy a seguir, son seis años exigiendo justicia, estoy en todo mi derecho de hacerlo, vamos a evidenciar todos los casos que han quedado impune, hace seis años era estudiante de la carrera de derecho y formaba parte del equipo de campaña de Carlos Penagos Vargas, candidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez.





Dijo que se ha acercado a la diputada local de Morena, Flor de María Esponda Torres, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Estado y a la vez, diputada federal electa por el mismo partido, pero no la escuchó, ni manifestó interés por conocer su caso, cuenta que la legisladora le dijo no conocer el caso de su hija lo que la madre lamenta porque lleva seis años de lucha exigiendo justicia.

Cuelgan lonas y pancartas para exigir justicia por las víctimas de feminicidio en Tuxtla / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Explicó que el caso de su hija llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque en Chiapas el caso solo lo trata la Fiscalía General del Estado por homicidio imprudencial y la SCJN consideró que existen elementos para sostener que se trata de feminicidio y como tal se tienen que investigar y castigar a los responsables, el Tribunal Segundo Colegiado en Tuxtla Gutiérrez también considera que es feminicidio, y queremos que la Fiscalía General del Estado re clasifique el delito.

Lonas con el rostro de las mujeres víctimas de femincidio en Chiapas / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

"No voy a parar, voy a seguir, este jueves está haciendo seis años de que me quitaron a mi hija, seis años en que estoy muriendo, seis años en que me enterré junto con mi hija, junto con toda mi familia, no es solo Karla Yesenia Gómez Velasco, es también Stefania, es Paola, es Liseth, es Jade Guadalupe, no queremos que queden impunes los feminicidios, todas las madres hemos sido re-victímizadas por la Fiscalía General del Estado que es misa, negligente, en todas las carpetas de investigación hay dilación para que prescriban", añadió la señora Maricruz Velasco Nájera.

Cierran la circulación en una de las calles para exigir justicia para un delito que lleva más de 6 años impune / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

El caso del feminicidio de la doctora Paulina Gómez ya prescribió, no pueden dar un castigo a los cómplices, nosotros tenemos que hacer la tarea de la Fiscalía General del Estado, nuestras hijas fueron asesinadas de manera violenta, los investigadores no conocen la perspectiva de género, las mismas mujeres servidoras públicas son culpables de omisión, nos re-victímizan, no ejercen su responsabilidad.

La Fundación Karla Velasco hace presencia nuevamente exigiendo justicia / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Las madres integrantes de la Fundación Karla Velasco bloquearon la avenida central de Tuxtla Gutiérrez, entre la calle central y segunda oriente, colocaron lonas, fotografías de las víctimas, cruces en el piso, ataúdes de color negro y su reclamo es de justicia y castigo a los asesinos. Ahí, familiares de la doctora Paulina Gómez, también lamentaron que el crimen no se esclarezca y se permite la impunidad por la inadecuada investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.