Presidenta de Fundación Karla Velasco lamenta la omisión de justicia en caso de su hija

La señora Maricruz Velasco Nájera, presidenta de la Fundación Karla Velasco, denuncia la omisión y obstrucción de la justicia por parte de jueces del penal El Ámate, donde el lunes 23 de septiembre debía llevarse a cabo una audiencia y se pospuso para el 3 de octubre con argumentos que no se justifican, aún cuando se está en la etapa final de los cierres de alegatos para la reclasificación del delito.

Dijo que la intensión es la reclasificación a delito de feminicidio el cometido contra su hija Karla Yesenia Gómez Velasco el 4 de julio del 2018, ello luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una antropóloga particular coinciden en los elementos y el juez deberá conceder la pena máxima por feminicidio de 65 años a Marvin Eduardo Escobedo Figueroa, autoridades material.

En conferencia de prensa en la entrada principal de Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, expuso que los jueces del Poder Judicial del Estado en la penitenciaría El Ámate ubicada en el municipio de Cintalapa de Figueroa no están actuando conforme a derecho, están posponiendo de manera recurrente las audiencias sin fundamento y sin sustento, la exigencia y el reclamo es de justicia.

Indica que el peritaje de la antropóloga coincide en que el delito es feminicidio no homicidio imprudencial, la asesinaron brutalmente, fue violada, golpeada, expuesta en la vía pública y se realizó con una jerarquía de poder porque quienes participaron en los hechos en Tuxtla Gutiérrez formaban parte del equipo de campaña de Carlos Penagos Vargas, en ese momento candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Comentó que lo que se espera es la reclasificación del delito a feminicidio y que el feminicida Marvin Eduardo Escobedo Figueroa, pueda ser sentenciado a la pena máxima por el delito de feminicidio en Chiapas de 65 años de prisión, aunque lo ideal sería cadena perpetua,

esperamos que el juez de la causa en el penal El Ámate conceda la reclasificación del delito y con ello el agresor no salga de la cárcel.

Documentó ante los medios de comunicación que el Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el amparo de revisión 1417/2023, determinó que existe perspectiva de género en los hechos y por lo tanto, existe el delito de feminicidio del que ella acusa a Marvin Eduardo Escobedo Figueroa.

Apuntó que con la reclasificación del delito por la SCJN podría tener acceso a la justicia, lo que la Fiscalía General del Estado había calificado como homicidio doloso o accidente de tránsito, sin embargo, de alcanzarse la reclasificación el feminicida podría alcanzar de 45 años que es la pena mínima a 65 años de prisión que es la pena más alta por feminicidio en Chiapas; "Rutilio Escandón Cadenas, te vas pero me dejas con este caminar y este sangrado y agonía de injusticia que estoy viviendo. No me digan que las autoridades son autónomas, todo va agarrado de la mano".

