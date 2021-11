Presidente de Canaco SCLC afirma que les fue bien con el Buen Fin

San Cristóbal de Las Casas.- Según datos preliminares, durante el Buen Fin se incrementaron las ventas en los negocios participantes, principalmente en las tiendas de ropa, calzado y las agencias que vendieron varios viajes, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en esta ciudad, Sergio Alejandro Flores López.

En entrevista, señaló que aún no cuenta con los datos concretos, pero los socios de Canaco reportaron repunte en sus ventas, ya que además de recibir una capacitación, tuvieron la oportunidad de subir sus productos a una plataforma especial para el Buen Fin, luego de cumplir con un debido proceso de verificación.





“El Buen fin no solo es para empresas grandes, pueden participar de todo tipo aunque no pertenezcan a la Canaco; nosotros nos encargamos de la difusión, de actualizar la página, siempre de la mano con la Profeco que hasta ahora no ha dado a conocer si hubo sanciones, únicamente puedo comentar que un socio pidió apoyo porque hubo una situación con una empresa, nos acercamos a Profeco y nos apoyaron”, dijo

Asimismo, comentó que se encuentra en el Tianguis Turístico México, que este año se desarrolla en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde están promoviendo el destino de San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de atraer visitantes, “tenemos la presencia de hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, negocios, es grato compartir con otros estados de la República los atractivos que tenemos”.

Finalmente, dijo que han pedido ante las autoridades estatales su intervención para el libre tránsito en las vías de comunicación y seguridad en las mismas, por la frecuencia de bloqueos carreteros que hay en varias partes de la entidad.





Sergio Alejandro Flores López, presidente de Canaco en San Cristóbal de las Casas. / Foto: Óscar Gómez/El Heraldo de Chiapas