PRI, PAN y PRD en contra de la iniciativa de Reforma Elétrica

La diputada federal de Chiapas por el Partido de la Revolución Democrática Olga Luz Espinosa Morales, adelantó que el próximo lunes se dictaminará en comisiones el proyecto de reforma eléctrica en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diputados integrantes de la Coalición Vamos por México integrada por los 200 legisladores del PRD, PAN y PRI preparamos un revés a la iniciativa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

El martes será votada en el pleno de la Cámara de Diputados y la propuesta de esta coalición es no pasar la propuesta gubernamental porque no a través de tarifas justas, preferenciales y la atención a los sectores más pobres del país, no atiende a los grupos vulnerables, ni a las unidades médicas, no procura el respeto al medio ambiente, no tiene sustento técnico, científico, ni el uso de energía alternativas, ni se incluye el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano.

También puedes leer: Revocación de Mandato en Chiapas ¿Dónde estarán las casillas especiales?

No sustenta la atención a través de tarifas justas, preferenciales y la atención a los sectores más pobres del país, dijo la diputada del PRD / Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La postura del PRD, PAN y PRI es que se garantice el uso de energía limpias o renovables además en esta transición energética vamos atrasados ya deberíamos estar en ello, tendríamos que olvidarnos del carbón como uso de energía lo mismo que la extracción de petróleo para el uso de energía, debería usar la energía eólica, la energía solar que garantice energía para todas y para todos, expuso.

No se garantiza atención en la propuesta de López Obrador tarifas justas para madres de familia, grupos vulnerables y unidades médica, mientras que con las energía renovables se estaría generando ahorros, la iniciativa del PAN, PRI y PRD es jurídica y basada en un estudio técnico y el gobierno federal no presenta estudios, añadió Espinosa Morales.

Por otra parte comentó que el sistema de presas del país tiene funcionar mejor pero no con un organismo autónomo como pretende López Obrador con la Comisión Federal de Electricidad no se puede ir por la libre, hay que invertirle a la paraestatal pero para que sea productiva y rinda cuentas, no con una actuación discrecional, tiene que ser responsable con el medio ambiente.

La postura del PRD, PAN y PRI es que se garantice el uso de energía limpias o renovables además en esta transición energética vamos atrasados / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La propuesta de Morena no es congruente con las exigencias y necesidades del país, no presenta estudios técnicos es solo reforma constitucional, no atiende las consecuencias científicas y económicas, las energías que se puedan emplear y no se trata de decir no a López Obrador sino a actuar de acuerdo con las necesidades actuales de la nación, aseguró.

La representante del Movimiento del Pueblo organizado en Resistencia del estado de Chiapas (MOPOR) Esperanza Pérez Arriaga, sostuvo que está en manos del Congreso de la Unión la mejor decisión para garantizar un sistema eléctrico nacional sustentable y que atienda las actuales necesidades de la población, resuelva los reclamos de tarifas justas o preferenciales para los más pobres, garantice la generación de energías limpias y mejore el funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, como el sistema de prensas del país.