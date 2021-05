PRI pide a AMLO que saque las manos del proceso electoral

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que en las elecciones del 6 de junio se juega el presente y el futuro de México, los ciudadanos tienen la mejor decisión en las urnas, "lo que queremos es que se respete al Instituto Nacional Electoral, con este árbitro ganó Morena en el 2018 y no debe denostar a la institución, hay que darle el respaldo".

Son los responsables de organizar el proceso electoral, pero quienes deciden son los ciudadanos, no permítanos que haya un país dónde decida una sola persona, tiene que haber equilibrio, "aunque el proceso electoral no es fácil porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene metidas las manos y le decimos que se haga aún lado".

Acompañado de los dirigentes estatales del PRI, Rubén Antonio Zuarth Esquinca; del PAN, Carlos Alberto Palomeque Archila y del PRD, José Antonio Vázquez Hernández, pidió seguridad y protección para todos los candidatos en el país, pero también para todos y todas los mexicanos, "es un reclamo al gobierno de Morena, además es lo que ofertó en el 2018 y lo ha cumplido, casi cien mil homicidios dolosos, casi 8 mil feminicidios y casi 2 mil secuestros suman en este gobierno".

Moreno Cárdenas abundó en conferencia de prensa, que el PRI y sus aliados regresarán a México los programas que quitó Morena en el país desde las instituciones públicas, entre ellos en materia de seguridad, dónde existen grandes pendientes, y pidió a la sociedad denunciar los delitos electorales, también dijo: "reciban lo que les den pero voten en responsabilidad".

Exigió a los gobiernos federal y estatal garantizar el abasto de insumos en la red hospitalaria del país y de cada estado, por ello, a los primeros que invito a votar son a aquellos que no han visto resueltas las necesidades, a la vez, demandó a los partidos políticos actuar con responsabilidad, "no ser satélites del gobierno".

Dijo que en los municipios de Chiapas se requiere impulsar la construcción de servicios públicos de calidad para que haya paz, estabilidad y gobernabilidad, el compromiso tiene que ser en todo momento el servir con honestidad a partir de consensos y acuerdos con la misma sociedad.





Respetamos a todos los que quieran sumarse a las firmas del partido y de la coalición Va por Chiapas y va por México, la militancia tiene convicción y lealtad a la entidad.

Por otra parte, insistió ante más instituciones públicas que no se debe socializar la política, no el ejercicio de la acción penal para perseguir a los opositores que no piensan como los que no gobiernan cómo Morena, tenemos que levantar la voz, exigimos respeto a la ley y a las instituciones.

Mientras tanto, el candidato del PRI, PAN y PRD, a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, dijo que uno de los temas centrales de la próxima administración municipal es seguridad, combate a la corrupción e impunidad para que los habitantes de Tuxtla Gutiérrez puedan vivir en paz.