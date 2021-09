Proceso electoral influyó en la capacitación de servidores públicos electorales: IEPC

Haber acortado el tiempo del proceso electoral local ordinario 2021 generó un impacto en los procesos de reclutamiento y capacitación de los capacitadores, asistentes electorales y supervisores, cómo de los funcionarios de mesas directivas de casillas, sostuvo Ana Sántiz López, quien se desempeñó cómo consejera presidenta del Consejo Distrital Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana XXI en Tenejapa.

Si bien la facultad de legislar es del Congreso del Estado, pasar el proceso electoral de octubre del 2020 al 10 de enero su inicio, si tuvo consecuencias, se requería un mejor proceso de capacitación, que aunque al final se alcanzaron muy buenos resultados, era necesario ser más contundentes primero en el reclutamiento y luego en los procesos de capacitación.

"El factor tiempo sí fue fundamental, en un proceso muy corto, el calendario tiene la necesidad de dar certeza, pero el reclutamiento y la capacitación a funcionarios de casillas, capacitadores, asistentes electorales y supervisores, requería de más tiempo, el haber interactuando con ellos debió arrojar mejores resultados".

En medio de la pandemia del SARS COV2 (COVID 19), con medidas sanitarias muy estrictas, requería de dedicarle más tiempo a determinadas etapas, los resultados de las elecciones del 6 de junio fueron muy buenos, pero dieron ser mejores, reiteró la ex consejera electoral en Tenejapa.

Los consejos municipales electorales y los consejos distritales electorales tuvimos que sujetarnos a muchos cambios pero tienen que ver con el acotamiento del proceso electoral, aunque se cumplió con el Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

A ello, Petra Beatriz Gómez Cruz, ex candidata a regidora en San Juan Cancuc, consideró que las instituciones públicas y privadas, como los partidos políticos deben fomentar la participación de las mujeres en la vida política, las mujeres deben conocer sus derechos y ejercerlos, pero las fuerzas políticas deben cumplir con sus obligaciones de generar proceso de inclusión y capacitación, si no, no justificarán el financiamiento público para la formación de cuadros femeniles, con especial enfoque en las zonas indígenas.





Mientras tanto, Erika Marari Tapia, ex capacitadora electoral del Consejo Distrital Electoral 13 del IEPC en Tuxtla Gutiérrez, dijo que las limitaciones para la participación de las mujeres en los procesos electorales, es precisamente el ser mujer, sobre todo, las largas jornadas laborales, tuvimos compañeras que se desplazaron a zonas que no conocíamos, establacíamos equipo para cuidarnos y protegernos entre todas.

Las situaciones políticas y sociales que generó el robo de material electoral antes de las elecciones del 6 de junio, género miedo en las mujeres que participábamos, aunque a nosotros nos alertaron que si el día de la jornada electoral había violencia lo primero que había que proteger era nuestra integridad física, narró.

Sofía Esmeralda Patiño López, agregó que participar como secretaría Técnica del Consejo Distrital Electoral 24 de Cacahoatán en el proceso electoral local ordinario fue un reto personal, establecimos una gran coordinación para protegernos entre las demás consejeras de mi distrito en la cultura mam.

Erandi Xereni Flores Cruz, ex consejera presidenta del Consejo Distrital Electoral 14 de Cintalapa, invitó a las mujeres a participar y suscitar que otras mujeres participen en la política, hay que apropiarnos de estos espacios que son nuestros, conocer y hacer valer nuestros derechos.