Casi imposible presentar una queja en la Profeco, estos son los requisitos

Debido a la inflación que se registra en los precios de los productos, bienes y servicios, muchos han denunciado algún abuso de cobro excesivo, los que históricamente son los más demandados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) son las empresas telefónicas celulares, Teléfonos de México, Comisión Federal de Electricidad, aseguradoras, Elektra, entre otras empresas.

Sin embargo, la institución ha establecido una serie de requisitos para presentar una queja, ya sea persona física o moral, además, de que la liberación de precios de productos, bienes y servicios hace que no haya medidas coercitivas en contra de empresas por fijar precios que para consumidores puede ser elevado.





Requisitos para presentar una queja contra prestador de bienes y servicios, traer original y dos copias de escrito dirigido a la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Sureste; recibos, notas, facturas o contratos, póliza de garantía; identificación oficial; razón social y domicilio completo del proveedor, registro federal de contribuyentes y correo electrónico; si no es el titular, traer carta poder firmada por dos testigos con copia de identificación oficial ambos lados de las personas que firma la carta poder.





Si es persona moral, el escrito debe ser dirigido a la Profeco y oficina de Defensa del Contribuyente Zona Sureste, acta constitutiva o poder notarial original y copia, en caso de existir otro proveedor, traer una copia más, también registro federal de contribuyentes de la empresa y constancia expedida por la autoridad correspondiente que se acrediten cómo microempresas o microindustrias.

No obstante, en la oficina de la Profeco en Tuxtla Gutiérrez, en el edificio alterno de la Torre Chiapas, el enlace entre la ciudadanía denunciante y el personal de.la institución son los elementos de la policía privada, nadie es atendido que no lleve los requisitos completos.





Tampoco se aporta información a los medios de comunicación sobre los procesos de conciliación de intereses entre proveedores y compradores, las empresas denunciadas, el número de denunciantes, lo que se demanda y los recursos que se recuperan a favor de los usuarios o consumidores.

La Profeco es una institución del Estado Mexicano responsable de la defensa de los derechos de los consumidores, no existe el derecho a la información sobre los casos atendidos, solo se ventilan asuntos entre proveedores de productos, bienes y servicios, y los consumidores afectados por los altos costos.

En la entrada de las oficinas existe un letrero que indica los derechos de los consumidores, como el derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a elegir, a la seguridad y calidad, a no ser discriminados, a la compensación y a la protección, aunque no proporciona información que no sea entre empresas y consumdiores.

Según la Profeco en Tuxtla Gutiérrez existencia conciliación a los teléfonos del consumidor, (55) 55 68 87 22 y 800 46 88 722, al número de WhatsApp 5580780485, 5580780488 y 5580780344, para una conciliación exprés o en la página concilianet.profeco.gob.mx, también pide a los consumidores comparar precios antes de comprar y en caso de necesitar atención también ofrece los número locales (961) 602 5937 y 602 5936.