¡Profeco se niega a informar! 42 profesores jubilados denuncian estafa

La delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor en Tuxtla Gutiérrez niega información a los medios de comunicación sobre la queja y denuncia presentada por 42 profesores jubilados estafados por la agencia de viajes "Travel Tours San Judas Tadeo”, contrada por 8 mil pesos por persona, un monto global de 336 mil pesos, para el traslado que debería ser desde el pasado viernes 19 de julio por ocho días hacia diversos puntos del sureste, la delegada Fernanda Elena Trujillo, dice no estar interesada en informar a medios de comunicación, la conciliación es entre proveedores y clientes, así lo explicó una de sus asistentes Itzel Pérez.

La empresa les había prometido a los 42 profesores transporte y hospedaje con un costo de 8 mil pesos por persona, primero les cambio agenda, la contratación comenzó en abril, al paso de las horas no había hoteles reservados en Quintana Roo, ni en Yucatán, lo que obligó a presentar denuncias ante la Profeco, instancia del gobierno federal que no ha dado seguimiento a la queja.

En la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor ubicada en el edificio anexo de la Torre Chiapas Mesoamericana en libramiento norte esquina con Calzada Andrés Serra Rojas, no se proporciona a medios de comunicación información relacionada con quejas y denuncias, seguimiento, resultados, entre otras diligencias, solo es entre proveedor y solicitante de servicios.

Corredor de Oficinas de Profeco / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En las oficinas existen carteles de información al público entre ellos relacionados con el derecho a la información de los clientes, los compradores de productos bienes y servicios deben tener a la vista la publicidad del producto, etiquetas, precios, instructivos, garantías y, en general, toda la información de los bienes y servicios que ofrecen los prestadores, debe ser de manera oportuna, completa, clara y verás, de manera que podamos elegir sabiendo que compra en las empresas.

Otros posters dan cuenta que si un proveedor vende un producto de mala calidad o que no cumple con la normas, tiene que haber la reposición o devolución del dinero, así como una bonificación no menor del 20 por ciento del precio ganado, también se debe bonificar cuando haya servicio deficiente o no se proporcione, el derecho a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionado.

La información en los estragos indica que los clientes deben ser defendidos por las autoridades y exigir la aplicación de las leyes, también cuándo algún proveedor respete los derechos de los clientes deberá acudir a la Profeco, presentar su queja, denunciar abusos que afecte sus derechos, intereses y demás daños, en todo caso solicitar información a las oficinas de la institución en la Ciudad de México Al correo electrónico: odeco.suroeste@profeco.gob.mx, reveló Itzel.

El supuesto viaje de los maestros que duraría alrededor de siete días incluía paradas en Mérida, Cancún, Playa del Carmen y Bacalar, recibieron una notificación de que era necesario cambiar la fecha del viaje por problemas económicos, lo que obligó a las víctimas a cubrir el pago por adelantado, decidieron presentar denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y también en la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Las agencias de viajes deben estar inscritas en el Registro Nacional de Turismo, y los usuarios deben comprobar que con quienes contratan servicios debe ser realmente una empresa, los riesgos de estafa aumentan cuando se compra productos bienes y servicios en línea.

