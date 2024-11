Profesores interinos exigen pago de salarios pendientes desde 2018 en Tuxtla Gutiérrez

Un grupo de diez profesores se manifiestan en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez para demandar el pago de sus salarios desde el 2018 a la fecha, más de un sexenio, cada uno con diferentes cantidades, desde los 40 mil pesos a los 80 mil pesos, según categoría, así lo denunció el representante Jorge Mayorga.

"No hemos recibido nuestro pago como maestros interinos, son casos diferentes, mi caso es un interinato desde el 2018, en el último año del sexenio de Manuel Velasco Coello, apenas el 20 de noviembre salió una lista que da cuenta de la probable entrega de pagos del 2016 a la fecha, pero no aparece en la lista".

"Cada año ha ingresado oficio a la Secretaría de Educación pero no hay respuestas, los documentos se han ingresado a diferentes áreas, pero no hay resultados, queremos que sean revisados todos los casos para que se cubra el adeudo que alcanza más allá del sexenio", indicó en entrevista.

La SEP no responde a los oficios presentados por los docentes / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Reveló que recientemente abordó a la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, a quien le reiteró la petición de su pago, pero su respuesta es que a ella no le correspondía el pago toda vez que la deuda se inició en el sexenio anterior, y si bien he seguido trabajando en una plaza de interinato en la Escuela Secundaria Moisés Sáez Garza de Tuxtla Gutiérrez, no ha podido cobrar sus salarios.

Hay otros casos en los que se ha suspendido el salario desde el mes de mayo aunque han estado recibiendo su nómina sin tener en sus manos el pago, no sabemos a dónde se va el dinero, y la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, no genera las soluciones, en tanto el Subsecretario de Educación Media Superior, Juan Jesús Guillén Miceli, tampoco genera las soluciones.

Jorge Mayorga cuenta que no hay posibilidad de que puedan cobrar sus salarios antes del 8 de diciembre cuando concluye el sexenio de Rutilo Escandón Cadenas, y esperan que el próximo gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, pueda resolver los pendientes en el sector educativo del estado de Chiapas.

