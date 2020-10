Programa de degradado para presas en Chiapas y Tabasco: AMLO

Ostuacán, Chiapas.- El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, precisó que el mal manejo en la administración de los vasos de las presas provocaba las inundaciones en las planicies de Tabasco "en las administraciones neoliberalistas", refirió la mañana de este domingo en Ostuacán, Chiapas, durante la Visita Técnica a la Presa Ángel Albino Corzo "Peñitas".

"Por eso cuando se vuelve a inundar Tabasco, llamo de inmediato al Director de CFE, Barttlet, Blanca Jiménez de Conagua y a los gobernadores de Chiapas y Tabasco y empezamos a trabajar para dar a conocer este nuevo modelo de las presas hidroeléctricas del Grijalva y del país para resolver el problema en definitiva", afirmó.

Agregó que ya se presentó un plan que se va a cumplir cabalmente "es el que se turbine permanentemente en las hidroeléctricas nada de tener paradas las hidroeléctricas hasta que se despachen a las particulares como era antes".





Primero las hidroeléctricas, primero las empresas Públicas que producen energía eléctrica, van a cambiar los procedimientos y este nuevo caudal ecológico para el manejo de de las hidroeléctricas va a llevar un agregado que es caudal ecológico y de Protección Civil, tengo las facultades para emitir un decreto, donde por la protección del pueblo ante inundaciones, estás hidroeléctricas van a operar de manera distinta".

Dijo que por ello se estará turbinando para que no se acumule tanta agua en los vasos, que se cuide que no se llenen los embalses en los meses de lluvia, que no haya necesidad de desfogar agua en tiempos de lluvia, más allá de lo necesario para producir energía y que no se inunde la planicie de Tabasco.





Añadió que esté programa de manejo de las presas se va a complementar con un trabajo de dragado permanente de todos los ríos de la planicie de Tabasco y Chiapas.

Explicó que se va a ejecutar un plan "se van a comprar dragas modernas, todas las que se necesiten y todos los días se van a estar dragando los ríos y construyendo bordos de protección para que no vuelva a inundarse Tabasco", finalizó.