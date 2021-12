Proponen impuesto de $5 mensuales por alumbrado público

Tuxtla Gutiérrez. Durante la sesión ordinaria número 151 del Consejo Consultivo Ciudadano (CCC) de Tuxtla Gutiérrez, celebrada el pasado martes por la tarde, representantes ciudadano y miembros de cabildo, votaron a favor de proponer ante el Congreso del Estado un impuesto destinado al mantenimiento del alumbrado público, el cual constaría de 5 pesos mensuales y entraría en vigor en 2022.

Esta propuesta fue realizada por el Ayuntamiento y expuesta por Carlos Morales Vázquez, Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, junto a Karla Burguete Torrestiana, Secretaria General del municipio en dicha sesión ordinaria, a la cual los integrantes del CCC, conformado por 30 consejeros, entre representantes ciudadanos y empresarios, dijeron sí a la propuesta.

Ante la afirmativa del Consejo Consultivo Ciudadano, Morales Vázquez indicó que únicamente falta enviar la propuesta a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, que preside el diputado local Felipe Granda Pastrana, de quien, dijo, espera que actúe con responsabilidad y no por simpatías, pues la primera vez que se presentó, “la echaron abajo”.

“Está en manos del Congreso del Estado ahora, el presidente de la Comisión de Hacienda es Felipe Granda, y esperemos que actúen con responsabilidad, y no por querer quedar bien por simpatías. La primera vez echaron abajo la propuesta, por eso manejamos con transparencia los recursos públicos, decirle a los diputados y a Felipe Granda que no vayan a salir que no se pudo, porque, para empezar, ni conocen bien la administración del municipio para que diputados de otros municipios opinen sobre las circunstancias y condiciones de Tuxtla Gutiérrez, esperamos tener un respaldo del concejo y no vayan a decir que se equivocaron”.





Lee también: Vendedores ambulantes se manifiestan ante la detención de 7 compañeros





Por su parte, Carlos Agustín Gorrosino Hernández, tesorero municipal de Tuxtla, explicó que las luminarias nuevas ya están encendidas, sin embargo, tienen una vida útil de 10 años, por lo que deberá destinarse un mantenimiento correcto el cual debe volverse a pagar, por lo que se requiere de recurso.

“En 10 años, el municipio va a tener una depresión de liquidez, por lo que se va aplicar un impuesto, pero con un valor del 15 por ciento, en caso de ser aprobado, en el ejercicio 2022. Es decir: 444 pesos, dividido por el 15 por ciento nos da 66 pesos anuales, dividido por 12 meses, son 5.5 pesos. ¿Cuánto vale una soda, cuánto vale una carga de un celular? En todo gastamos pero nos cuesta trabajo contribuir con la ciudad.

Aseguran que este nuevo impuesto servirá para el mantenimiento de las luminarias / Foto: Karla García | El Heraldo de Chiapas

En su intervención, Arturo López Chavarría, presidente del CCC, propuso enviar un oficio directamente al diputado Felipe Granda, con copia a todo el congreso “para que se autorice esta propuesta que realiza este municipio”.

En tanto, Guillermo Acero, presidente Cámara Nacional de la Industria Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Chiapas, se pronunció a favor de este impuesto, “totalmente de acuerdo con ese derecho que tienen que pagarse, otros estados de la república lo hacen”.

De igual manera, Mario Bustamante, líder del autotransporte en Chiapas, se pronunció a favor e indicó “Felipe Granda conoce este consejo, se trata de la ciudad, no de defender una idea”. Indicó.