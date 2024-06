Proponen investigar proyecto Gran Mayan en San Fernando por posibles daños ambientales

San Fernando, Chiapas - El secretario de la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado, Federico de Jesús Ruiz Gamborino, ha propuesto una investigación exhaustiva sobre las condiciones en que se está llevando a cabo el proyecto inmobiliario Gran Mayan, el cual incluye un refugio de fauna silvestre denominado Yum Kaax. Este proyecto, ubicado en la cañada del municipio de San Fernando, ha generado preocupaciones debido a la falta de transparencia y el posible impacto ambiental en una zona de bosques.

Ruiz Gamborino, legislador local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha subrayado la importancia de conservar los recursos naturales y ha mencionado que ya existen demandas presentadas ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA) y la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas (PA). Además, el ayuntamiento de San Fernando está preparando una tercera demanda por daño ambiental a su territorio.





"Es crucial que los proyectos inmobiliarios cumplan con la legalidad, especialmente cuando se trata de áreas naturales protegidas," comentó el legislador. "Debemos asegurarnos de que este proyecto no sea una estafa para los compradores de lotes."

Ruiz Gamborino ha señalado que, según la información disponible, el proyecto Gran Mayan no ha recibido las autorizaciones necesarias de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural (SMHN) ni de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). "No hay constancia de que el proyecto haya sido presentado ante alguna autoridad competente antes de intervenir la zona," agregó. "No está reglamentado, no tiene el uso del suelo ni la subdivisión correspondiente."

La preocupación por los recursos naturales de la cañada de San Fernando, situada en los límites con Tuxtla Gutiérrez, es compartida por varias autoridades y organizaciones. Frente a la entrada del proyecto inmobiliario, se está construyendo un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la colonia Plan de Ayala, lo que añade otra capa de complejidad a la situación.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha propuesto a la federación modificar el decreto presidencial de 1980 que creó el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Esta modificación incluiría la desincorporación de 91 colonias irregulares asentadas en más de 2,000 hectáreas del Área Natural Protegida y la ampliación del polígono federal hacia la zona de Villa Allende en San Fernando, una reserva natural protegida.

Ruiz Gamborino ha indicado que la próxima semana la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado abordará el tema del desarrollo inmobiliario Gran Mayan. "Vamos a pedir que se investigue en qué condiciones se lleva a cabo, porque hay calles en el predio que no tienen autorización. Si el proyecto resulta ser ilegal, estarían estafando a los compradores," enfatizó.

La comunidad y las autoridades deben permanecer vigilantes para proteger los recursos naturales y asegurar que cualquier desarrollo se realice de manera sostenible y legal.