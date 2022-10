Proponen "Corazón de Tuxtla", proyecto para reordenar la capital chiapaneca

Tuxtla Gutiérrez.- Un grupo de profesionistas entre ambientalistas, arquitectos, ingenieros, científicos sociales, planificadores urbanos, urbanistas, abogados, servidores públicos y activistas, integraron la propuesta "Corazón de Tuxtla", que plantea mejores calles para la capital, conectar lugares con los destinos comerciales y residenciales al oriente, al poniente, al norte y al sur, y en ese sentido, sugieren que la prolongación de la quinta norte poniente sea una gran calle completa, que potenciaría su vocación de modo de transporte público para la gran mayoría de la población que no se mueve en automóvil privado.

El equipo de trabajo de "Corazón de Tuxtla" cree que la ciudad es hermosa y aspira a construir la mejor versión de la capital, sostenible y justa, así lo expone su representante Diego Emilio Cuesy Édgar, poniendo al centro el bien común, propone crear tres parques en un solo solar metropolitano, donde vive el 11 por ciento de toda la biodiversidad de especies de aves del país, consolidando la transición de Tuxtla Gutiérrez que va a un modelo de ciudad sostenible, justo y con gobernanza colaborativa, que sea ejemplo para el resto de ciudades chiapanecas.

"Corazón de Tuxtla", insiste en que en la prolongación de la 5ª norte poniente sería de primera necesidad un carril confinado para transporte público, ordenando las rutas y abriendo la posibilidad de otros medios de transporte colectivo en el futuro, banquetas arboladas que desbordan el parque hacia la calle y permiten que el follaje se conecte mejor, cruces seguros en las glorietas, semáforos peatonales y banquetas con dimensiones adecuadas.





Sugiere conectar los destinos comerciales y residenciales al oriente, al poniente, al norte y al sur, proponen que la prolongación de la quinta norte poniente sea una gran calle completa / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Asimismo, convocar a la integridad de los parques y los árboles, sabinos y guanacastes de cientos de años que no tendrán que convivir con un doble paso a desnivel, carril ciclista, jardines de lluvia en las nuevas vistibulaciones, ubicadas donde concluyan arroyos con la calle y con canaletas hacia los confinamientos de la ciclo vía, dirigidos hacia las glorietas, la propuesta de intervenir es la sección del libramiento norte al boulevard Belisario Domínguez, a lo largo de los parques Joyyo Mayu, Caña Hueca y Tuchtlán, en un gran parque metropolitano.

Esta es una de las seis propuestas finalistas del Concurso: Mejores Calles para México, de las 58 participantes en este año, las otras corresponden a Mexicali, Baja California; Ciudad de México; Zapopan, Jalisco; Monterrey, Nuevo León y Puebla, Puebla, que se pueden consultar en la página electrónica: mejorescallesmx.itdp.org, expuso el representante del colectivo ciudadano.

Señaló que cuando se generó la tala de árboles en el libramiento norte para la construcción del doble paso a desnivel, “pensamos en retomar una serie de acciones de planificación urbana para cuidar el patrimonio, el arbolado urbano, mientras que en muchas ciudades de México están invirtiendo mucho dinero en sembrar árboles, en Tuxtla Gutiérrez los están tirando y ante ello hay que organizarnos para presentar nuestra propuesta que puedan ayudar a las autoridades a tomar mejores decisiones”.





Tuxtla Gutiérrez es única por estar rodeada de dos reservas naturales, el Parque Nacional Cañón del Sumidero y el Mactumactzá, donde existe gran diversidad de seres y ríos vivos, donde tras el resultado de análisis entendimos la necesidad de una propuesta de un circuito interior pero de transporte público debido a que 8 de cada 10 ciudadanos utilizan el colectivo y una línea metropolitana desde Ocozocoautla hasta Chiapa de Corzo pero preservando el patrimonio y monumentos que nos dan las glorietas que tenemos y la conexión de áreas verdes, para potenciar el activo de espacios públicos en donde todos somos iguales.

Reiteró en entrevista, que el perímetro de casi 5 kilómetros de áreas verdes se puede construir un Gran Parque Metropolitano, con gran potencial turístico con los negocios de la zona e incrementando el tránsito peatonal, que ayude a la prosperidad económica.

A la par del Gran Parque Metropolitano que enlace las áreas verdes, bien se podrían realizar vialidades pacificadas, es decir, andadores a lo largo del río Sabinal, desde donde nace en Berriozábal hasta donde desemboca en el río Grijalva, para que los paseos caminando estén continuos, además tiene un potencial turístico enorme, para ello hay que eliminar la barrera urbana, los muros que dividen para garantizar la integralidad.

Lo que propone la Secretaría de Obras Públicas, de realizar un circuito interior para el transporte público del altas velocidades no lo ha hecho público, pero no consideramos sea la solución, no han dado a conocer el proyecto ejecutivo, no sabemos los detalles de esos planos, el mejor momento de participar y tener el mejor proyecto urbano es cuando se está empezando a realizar.





Obras no planeadas, un problema de Tuxtla Gutiérrez

Hay muchas necesidades de diseño alrededor del parque Joyyo Mayu y Tuchtlán, algo que duele a los que estudiamos urbanismo -dijo-, son las desigualdades sociales, las desigualdades urbanas, lo que las acentúa y las agudiza es que construimos en la calle que es pública y que es de todos, las entradas al parque están 100% diseñadas para los automóviles, cerca de las glorietas vemos una cantidad de niñas y niños que en vez de estar bajo la sombra y de cruzar seguros, arriesgan su vida.

Destacó que la segunda causa de muerte de niñas y niños en el son los accidentes viales y la infraestructura los puede disminuir, el Manual de Calles Mexicanas establecen qué hacer y cómo diseñar las vialidades, que no se tomó en cuenta en la construcción de muchas en la capital.

Insiste Cuesy Édgar que hoy en Tuxtla Gutiérrez donde tenemos los árboles la solución son las calles completas, añadir puentes no lo aprueba, e indica “si hacen más puentes habrá más tráfico, mientras que el espacio público vibrante hace comunidades más seguras, menos inundaciones, las obras no planeadas comprometen la capacidad financiera del municipio a largo plazo”.





En el proyecto se tiene contemplado unir los parques Joyyo Mayu, Caña Hueca y Tuchtlán para convertirlos en un gran Parque Metropolitano / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Consideró que "sí van a haber inversiones en Tuxtla Gutiérrez, que las celebramos, la prioridad tendría que ser el transporte público de calidad, banquetas dignas para quienes caminan y no tienen auto y es lo justo socialmente hablando. Los puentes ni son modernos, ni mejoran la calidad de vida, lo que es necesario es disminuir la movilidad en auto particular, que la gente en vez de utilizar su carro se muevan por banquetas amuebladas y arboladas", subrayó.

“Queremos colaborar con las autoridades, no nos interesa la política, queremos platicar con las autoridades, celebramos estas inversiones. Qué bueno que están trabajando, hagámoslo juntos, que la gente pueda caminar con tranquilidad y seguridad. En Tuxtla Gutiérrez cada vez tenemos más calor y eso es directamente relacionado con el tipo de infraestructura que realizamos”.

“Quitar más de 600 árboles es inaceptable para una ciudad moderna como Tuxtla Gutiérrez que busca calidad de vida. Muchas ciudades del país invierten en sembrar plantas, aquí ya lo tenemos. La mayor movilidad de autos causarán mayores enfermedades respiratorias, mientras que la demanda es incentivar infraestructura que fomente el crecimiento de la economía, si seguimos como estamos vamos a aumentar la emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera”.









Si tenemos recursos limitados en Tuxtla Gutiérrez es muy viable que analizamos las propuestas, que busquemos grandes soluciones, con un gran integral metropolitano, si amamos a nuestra ciudad tenemos que ser congruentes, no estamos en contra de nadie, estamos a favor de todos, queremos ayudar con cariño a la autoridad y a la ciudad, bien podemos comenzar temprano en la búsqueda de soluciones para que la capital sea una ciudad de vanguardia, será muy caro deshacer lo mal hecho que hacerlo bien desde el inicio, en 5 o 10 años será más caro destruirlo, hay los fundamentos legales para ello, alertó.

Quieren la mejor versión de Tuxtla

La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, Ley General de Seguridad y Movilidad Nacional y Manual de Diseño para Calles Mexicanas, que establecen cómo diseñar las vialidades, que establezca mejores condiciones de vida de la población, se trata de que la modernidad en la gestión del agua son los jardines de lluvia, la infraestructura verde, la arborización de banquetas, cableado subterráneo, carril confinado para el transporte público, rediseño de carriles, una modelación de los flujos y preservación del patrimonio.

Puntualizó que de ganar el concurso organizado a nivel nacional por varias empresas, entre ellas Cemex, Autodesk e Iniciativa ITDP, el colectivo ciudadano realizará un proyecto ejecutivo para construir la mejor versión de Tuxtla Gutiérrez, "queremos proyectos modernos que mejoren la calidad de vida, colaborar con las autoridades, lo hacemos de manera voluntaria y le vamos a dedicar mucha energía para el bien común".