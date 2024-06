Proponen sustituir carros en el transporte público en Tuxtla Gutiérrez

El Secretario General de la Alianza del Autotransporte, Mario Alberto Bustamante Mendoza, propone una reingeniería de rutas del transporte en Tuxtla Gutiérrez, una ciudad que ha crecido muy rápido y con más de 800 mil habitantes en casi 800 colonias demanda un servicio eficiente, seguro, de calidad y con puntualidad, que contemple modificar los recorridos de algunas rutas y sustituir las unidades actuales por carros de mayor capacidad.

Las primeras rutas que deben sustituir sus unidades es la ruta 108 que recorre gran parte de la ciudad desde el sur oriente, avenida central y poniente norte, así como la 52 y 53, actualmente sus carros tienen capacidad de 18 o 19 pasajeros y su vida útil no puede ir más allá de cinco años de vida como lo marca la Ley de Movilidad y Transportes, del 2020 y su reglamento del 2021, que ahora es solo letra pero no se aplica, enfatizó en entrevista.

Considera que se deben cambiar las actuales unidades para disminuir en número de vehículos en las vialidades e introducir carros de más capacidad como las urban y otros modelos que generen mayor seguridad a los usuarios pero establecer un ordenamiento de las rutas por cuatro sectores, uno sería en el norte oriente, un segundo en el norte poniente, en el sur oriente y en el sur poniente, que a la vez, genere un descongestionamiento de las calles, avenidas, boulevares y libramientos.

"Que las rutas no crucen de ese cuadrante, que no se congestionen las vialidades, pero que las zonas de ascenso y descenso se respeten, que las combis no bajen a los pasajeros a media calle, actualmente las mismas unidades bloquean las salidas de otras combis de las zonas de ascenso y descenso peleando el pasaje, esto es un desorden total porque circulan carros de unas cinco rutas en las mismas vialidades", añadió Bustamante Mendoza.

Necesitamos un transporte actualizado, con buen mantenimiento, hay muchas unidades del transporte público ya maltratadas, algunas muy maltratadas, cada año el concesionario paga una revisión mecánica que realiza la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT), es la instancia que les da el visto bueno a las unidades de servicio y la que debe determinar qué carros están en condiciones de seguir funcionando, decidir si transita o no, Tuxtla Gutiérrez ha crecido muy rápido, y requiere calidad del servicio.

"El que esta propuesta aterrice depende de la Secretaría de Movilidad y Transportes, hay que generar un orden a través de la Subsecretaría Multimodal, y lo debe financiar el gobierno y los concesionarios, lo ideal es que hubiera el respaldo de Nacional Financiera, la banca de desarrollo del gobierno o federalizado, se requiere varios miles de millones de pesos para ordenar el transporte público en la capital del estado de Chiapas", comentó.

